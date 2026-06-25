Caída de Rayo Provoca Incendio al Interior de Penal de Apizaco, Tlaxcala

Un rayo provocó un fuerte incendio al interior del Penal de Apizaco, Tlaxcala, por lo que se registró una intensa movilización de servicios de emergencia; este es el saldo

Un rayo provocó un fuerte incendio en el Penal de Apizaco, TlaxcalaFoto: Especial
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