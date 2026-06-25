Caída de Rayo Provoca Incendio al Interior de Penal de Apizaco, Tlaxcala

Un fuerte incendio provocado por la caída de un rayo al interior del Penal de Apizaco, Tlaxcala, causó una intensa movilización de servicios de emergencia; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, una enorme columna de humo proveniente del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco alertó a habitantes de la comunidad de la Primera Sección de San Luis Apizaquito, por lo que de inmediato llamaron al 911.

Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos con la finalidad de controlar las llamas, las cuales alcanzaron varios metros de altura.

Debido a la angustia por no saber nada de sus familiares internos en el penal, decenas de personas acudieron al exterior del las instalaciones judiciales para solicitar datos sobre su estado de salud y conocer qué pasó en el lugar. Lo anterior, porque en primera instancia se presumía que era un motín.

¿Cómo provocó caída de rayo incendio en Penal de Apizaco, Tlaxcala?

Luego de darse a conocer esta emergencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que atendió de manera inmediata un incidente registrado al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco.

Asimismo, puntualizó que el incendio fue “derivado de las condiciones climatológicas que se presentaron en la región”.

“La caída de un rayo provocó un cortocircuito en las instalaciones del taller de carpintería ubicado dentro del centro penitenciario, lo que generó un incendio en el área”, explicaron las autoridades.

Por está razón, se aplicaron los protocolos de seguridad y emergencia. Los bomberos del municipio se encargaron del control y sofocación del fuego, trabajando de manera coordinada con personal operativo y administrativo del Cereso de Apizaco.

“El incendio fue controlado y extinguido en poco tiempo, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de las instalaciones y reduciendo los riesgos”, indicó.

Como parte de las acciones preventivas, se llevó a cabo una inspección en la zona afectada para descartar riesgos adicionales. También se verificaron las condiciones estructurales y eléctricas del área donde se originó el incidente.

“No se registraron personas lesionadas ni afectaciones mayores derivadas de este hecho”, confirmaron.

Hasta ahora, las actividades al interior del Penal de Apizaco continúan desarrollándose con normalidad, luego de la caída del rayo que provocó el incendio.

EPP