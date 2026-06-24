Balacera en Acapulco Hoy: Hombres Armados y Policías se Enfrentan; Hay Varios Muertos

Un enfrentamiento armado entre civiles y policías provocó pánico en la colonia Palma Sola en Acapulco, Guerrero; hay muertos

El enfrentamiento armado ocurrió frente a una escuela primaria de Acapulco, GuerreroFoto: Costa Órbita | Facebook
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