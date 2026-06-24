Balacera en Acapulco Hoy: Hombres Armados y Policías se Enfrentan; Hay Varios Muertos

Una balacera entre hombres armados y policías, provocó alerta en calles de la colonia Palma Sola en Acapulco, Guerrero; así ocurrió el ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio por varias detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la Escuela Baltazar R. Mancilla.

Los testigos refirieron que los civiles dispararon contra los agentes que realizaban diligencias en la zona.

Debido a la cantidad de disparos que se escucharon, a través de redes sociales los habitantes pidieron ayuda, ya que en la escuela había niños y profesores tomando clases.

De manera extraoficial, se sabe que al menos tres personas perdieron la vida, presuntamente se trata de civiles armados.

¿Qué se sabe de la balacera en Acapulco hoy?

Luego de darse a conocer el ataque armado ocurrido este miércoles en la colonia Palma Sola, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que ya investiga los hechos.

"Personal de esta institución y de la Guardia Nacional fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban recorridos de seguridad", confirmó.

Por está razón, integrantes de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales, llevan a cabo las diligencias correspondientes que permitan el esclarecimiento de lo ocurrido.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con las investigaciones correspondientes y proporcionará información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso", puntualizó.

La colonia Palma Sola en Acapulco se encuentra bajo un fuerte operativo, además, hay sobrevuelo de helicóptero en las inmediaciones, ya que buscan a más personas involucradas en los hechos.

EPP