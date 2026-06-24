Lleno Total en Fan Festival Zócalo, CDMX: Piden Acudir a Otras Sedes

El Fan Festival del Zócalo CDMX se ha llenado de fiesta y alegría previo al partido México vs Chequia, el cual se llevará a cabo en el Estadio Sede Ciudad de México; así celebran.

La Plaza de la Constitución se ha convertido en uno de los lugares favoritos para mostrar el apoyo a la Selección Mexicana durante su participación en el Mundial 2026.

Ya se registra lleno total:

Toma nota, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC) informó que ya hay lleno total en el Fan Fest.

"Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el Fan Festival del Centro Histórico, la plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima"

Ante el lleno total del Fan Festival, las autoridades piden acudir al corredor de Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la del Caballito.

También en el Monumento a la Revolución o una de las pantallas instaladas en 12 puntos más en el Centro Histórico.

Foto: N+

El equipo de N+ ha conversado con aficionados que viajaron desde otros puntos del país para unirse a la celebración.

Así se ve el zócalo en este momento. Foto: N+

De Sonora a Chiapas, las personas señalan que el ánimo festivo se debe a que tienen un pronóstico a favor de la Selección Nacional.

"Vengo desde Veracruz y el ambiente está muy bueno, valió la pena. ¡Viva México!", dijo una aficionada.

Otro caso fue el de Laura García y su hijo, quienes llegaron desde muy temprano para estar juntos en el primer Mundial del menor de edad.

"A él le encanta y yo estoy feliz de acompañarlo en esta fiesta", aseguró la mujer.

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En las pantallas del Fan Festival se anuncia que ya no hay aforo, el cual es de 55 mil personas. Entonces, ya no se permite la entrada de más personas por seguridad.

Sin embargo, las personas que no logren ingresar al Fan Festival Zócalo CDMX, tendrán otras alternativas para disfrutar del partido México vs Chequia. Se trata de los festivales futboleros; aquí están sus ubicaciones.

Un joven caracterizado de Jesús, listo para apoyar a la selección mexicana. Foto: N+

Pero también pueden desplazarse hacia la zona de Paseo de la Reforma, donde se instalarán pantallas desde La Diana hasta el Monumento a la Revolución; estas son las ubicaciones:

La Diana Cazadora. La Diana Cazadora-Ángel de la Independencia. Ángel de la Independencia pte. Ángel de la Independencia sur. Ángel de la Independencia nte. Ángel de la Independencia ote. Ahuehuete pte. Ahuehuete ote. Ahuehuete-Cuauhtémoc. Cuauhtémoc pte. Cuauhtémoc ote. Cuauhtémoc-Amajac. Cuauhtémoc-Amajac. Amajac-Bucareli. Amajac-Bucareli. Bucareli. Avenida de la República.

Ambiente festivo en el Ángel. Foto: N+

EPP