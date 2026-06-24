Lleno Total en Fan Festival Zócalo, CDMX: Piden Acudir a Otras Sedes

Aficionados se reúnen en el Fan Festival del Zócalo CDMX para el partido hoy de México vs Chequia en el Mundial 2026

A su Máxima Capacidad Fan Festival ZócaloN+

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¡La fiesta ya comenzó en el Zócalo CDMX! Aficionados se reúnen para apoyar a México en su partido contra Chequia en el Mundial 2026. Descubre cómo se vive la emoción.

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