'Tendrán que Responder por Abandono': Causa Polémica Blackstone Medical Services Colombia

El sismo magnitud 7.4 que ocurrió hoy con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha dejado hasta el momento 132 muertos, 570 heridos y más de 1,467 afectados, así como 5 personas desaparecidas en el departamento de Chocó, lugar a donde se trasladó el presidente Abelardo de la Espriella y desde comanda el Puesto de Mando por la emergencia.

Mientras las personas vivían incertidumbre durante los primeros minutos de la tragedia por la falta de comunicaciones, la empresa Blackstone Medical Services Colombia se volvió viral debido a un video que se compartió en redes sociales, en donde se escucha a un hombre decir a los trabajadores:

"Ya les dije cuál es mi posición, y es que esperemos, si algo pasa yo seré el primero en decirles, vámonos, porque yo también me voy a ir, porque mi hija está en el jardín"

Los trabajadores de la empresa ubicada en Medellín denunciaron que fueron víctima de abuso laboral, ya que uno de sus jefes les advirtió que tendrían que asumir la responsabilidad por "abandono de puesto" si se iban.

"Yo no les voy a dar la orden de que se vayan, el que se quiera ir, se va, pero si no pasa nada hoy, ustedes tendrán que responder por abandono de puesto el día de hoy".

¿Qué es Blackstone Medical Services?

De acuerdo con Linkedln, es una empresa del sector salud enfocada principalmente en servicios relacionados con el diagnóstico de la apnea del sueño.

Tiene operaciones en Estados Unidos y una oficina en Sabaneta, Antioquia, Colombia, donde trabaja personal de atención y soporte.



