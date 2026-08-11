Declaran Toque de Queda en Estas Ciudades de Colombia tras Terremoto de 7.4
La medida busca facilitar las labores de emergencia y prevenir posibles saqueos en las zonas afectadas
La medida busca facilitar las labores de emergencia y prevenir posibles saqueos en las zonas afectadas
Las autoridades de Cali, Caldas y Pereira decretaron toque de queda la noche de este lunes 10 de agosto, luego de que un terremoto de magnitud 7.4 sacudiera el oeste de Colombia y dejara al menos 132 personas fallecidas y 570 heridas, de acuerdo con el balance más reciente de las autoridades.
La medida busca facilitar las labores de emergencia y prevenir posibles saqueos en las zonas afectadas.
Cali: el alcalde Alejandro Eder ordenó toque de queda de 8:00 de la noche a 6:00 de la mañana del martes 11 de agosto, además de la militarización de la ciudad y patrullajes conjuntos de la Policía y el Ejército. "Tenemos amenazas de saqueo por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali", señaló el alcalde en un video difundido en sus redes sociales.
Pereira: el alcalde Mauricio Salazar decretó toque de queda de 6:00 de la tarde a 5:00 de la mañana, con vigencia específica en el Centro, la Comuna Universidad y el SubCentro Cuba. "Desde hoy a las seis de la tarde hemos decretado toque de queda hasta las cinco de la mañana para proteger el comercio de la ciudad", explicó el alcalde, con la voz entrecortada, durante su comparecencia.
Caldas: el gobernador Henry Gutiérrez Angel decretó toque de queda en todo el departamento hasta el viernes 15 de agosto, con posibilidades de prórroga. La medida aplicará de 10:00 a 5:00 horas.
Además de los toques de queda, se estableció un Día sin Carro a partir de las 4:00 de la tarde de este lunes y durante toda la jornada del martes, como parte de las medidas para facilitar la movilidad de los equipos de emergencia. En Cali, el gobierno municipal habilitó la Plazoleta Jairo Varela como centro de acopio para recibir ayuda destinada a las víctimas del sismo.
El sismo, de magnitud preliminar 7.4, ocurrió a las 7:34 de la mañana (hora local) de este lunes, con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad estimada de entre 82 y 100 kilómetros, según distintas fuentes.
El movimiento se sintió con fuerza en el Eje Cafetero —región donde se ubican Pereira y Manizales—, además de en Cali, Popayán, Armenia, Medellín, Quibdó y Bogotá, y también fue percibido en Ecuador y Panamá.
Las autoridades colombianas elevaron la cifra de personas fallecidas a 132, con 570 heridos. Los departamentos más afectados son Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío. Solo en Pereira, capital de Risaralda, se contabilizan alrededor de 60 fallecidos, de acuerdo con el alcalde Salazar, quien señaló que algunos centros hospitalarios de la ciudad han colapsado ante la demanda de atención.
AMP
Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo.— Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026
Por esta razón, hemos tomado las siguientes… pic.twitter.com/UujDHpT2Yl
Hemos decidido decretar toque de queda en todo el departamento hasta el viernes 14 de agosto, con posibilidades de prórroga.— Henry Gutiérrez Angel (@Henrygutian) August 11, 2026
La medida aplicará de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. pic.twitter.com/1osjbiFM5N
Alcalde de #Pereira anunció la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta— Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 10, 2026
El alcalde de Pereira Mauricio Salazar informó que se declara Toque de Queda a partir de las 6:00 de la tarde de hoy y hasta las 5:00 a.m de mañana martes 11 de agosto en los siguientes…