Declaran Toque de Queda en Estas Ciudades de Colombia tras Terremoto de 7.4

Las autoridades de Cali, Caldas y Pereira decretaron toque de queda la noche de este lunes 10 de agosto, luego de que un terremoto de magnitud 7.4 sacudiera el oeste de Colombia y dejara al menos 132 personas fallecidas y 570 heridas, de acuerdo con el balance más reciente de las autoridades.

La medida busca facilitar las labores de emergencia y prevenir posibles saqueos en las zonas afectadas.