Internacional

Declaran Toque de Queda en Estas Ciudades de Colombia tras Terremoto de 7.4

La medida busca facilitar las labores de emergencia y prevenir posibles saqueos en las zonas afectadas

Residentes buscan supervivientes entre los escombros tras el terremoto que azotó Cali, Colombia. Foto: APResidentes buscan supervivientes entre los escombros tras el terremoto que azotó Cali, Colombia. Foto: AP
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