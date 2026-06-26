¿Dónde Conseguir la Tarjeta de Movilidad Especial por Mundial 2026? Te Damos Fecha y Lugar

Si aún no tienes tu Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026, esta es la última oportunidad para conseguirla. Te decimos dónde y cuándo habrá venta especial conmemorativa en CDMX

La Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 es uno de los artículos más cotizados en CDMXFoto: Kev Cuev

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¿Aún sin la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026? Este día es tu última oportunidad en CDMX. Descubre cómo y dónde .

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