¿Dónde Conseguir la Tarjeta de Movilidad Especial por Mundial 2026? Te Damos Fecha y Lugar

La Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026, es uno de los artículos más cotizados para conmemorar la Copa del Mundo en la CDMX. Debido a que miles de personas usan esta tarjeta para llegar a sus destinos en transporte público. Pero, ¿cuándo y dónde será la venta especial? Estos son los detalles.

Desde que se anunció la emisión de las tarjetas conmemorativas por la fiesta deportiva más importante a nivel internacional, los usuarios del Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, RTP y Ecobici, de inmediato estuvieron atentos para conseguir la suya en las diferentes taquillas y máquinas expendedoras.

Sin embargo, debido a la expectativa que generó esta edición especial, obtener una se ha convertido en una odisea. Lo anterior, porque las piezas que se distribuyen a los puntos de venta, se agotan en instantes.

¿Por qué todos quieren la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026?

La Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026, es especial por el hecho de que es la tercera ocasión en que la Ciudad de México se convierte en sede de este evento, pero también por su diseño, el cual, hace un homenaje a la cultura e identidad de los capitalinos.

Kevin Cuevas, mejor conocido como Kev Cuev, el ilustrador que puso vida y color al diseño de la Tarjeta de Movilidad.

“Más allá de los estadios y los espacios deportivos, el Mundial representa una oportunidad para reconocer a la ciudad y a sus habitantes como protagonistas del acontecimiento”, explicó el artista en su sitio web.

Por eso, el eje principal del diseño es la Coatlicue, deidad mexicana de la vida y la fertilidad. También se observa a la Red de Movilidad como su falda en forma de serpientes. Destaca el Juego de Pelota y momentos clave como el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes.

El entorno se adorna con flores de cempasúchil y nochebuenas, acompañadas por el ajolote, un símbolo clásico de los ecosistemas de la cuenca de la CDMX. Por estas razones, es que la Tarjeta de Movilidad del mundial 2026 se ha convertido en un artículo muy demandado por coleccionistas.

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¿Dónde conseguir la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026?

¿Será la última vez? La Secretaría de Movilidad (Semovi), informó que habrá una venta especial para adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa.

“La tarjeta más buscada del Mundial vuelve por un día. Si te quedaste sin tu Tarjeta de Movilidad Integrada Conmemorativa, esta es tu oportunidad para conseguirla”, anunció.

Si quieres sumarla a tu colección, toma en cuenta que la tarjeta se venderá este viernes 26 de junio en un horario de 16:00 a 19:00 horas.

La cita es en el Casino Campo Marte, ubicado en el Centro Cultural del Bosque.

“La venta de tarjetas será únicamente en efectivo", informó la Semovi.

Recuerda que el costo de la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 es de 15 pesos + una recarga de 5 pesos, es decir, en total solo debes pagar 20 pesos.

Para llegar a este lugar, solo tienes que usar la Línea 7 del Metro o Metrobús y bajarte en la estación Auditorio. Posteriormente, rodeas el Auditorio Nacional y llegas al Casino.

La Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 se ofrece por revendedores y coleccionistas en redes sociales hasta en 250 pesos.

EPP