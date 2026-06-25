Mejores Terceros del Mundial 2026: Tabla Al Momento Hoy y Criterios para Definir Clasificados

Conoce cuáles son los 8 mejores terceros del Mundial 2026 al momento, según la tabla de clasificados a los Dieciseisavos de Final

Checa la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026 y los criterios para definir a los clasificadosLos 8 mejores terceros de la Fase de Grupos avanzarán en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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