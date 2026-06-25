Mejores Terceros del Mundial 2026: Tabla Al Momento Hoy y Criterios para Definir Clasificados

Llegó el momento decisivo para muchas selecciones, pues se está jugando la última jornada de la Fase de Grupos, en la que se determinará quiénes son los 8 mejores terceros del Mundial 2026, y acá en N+ te traemos la tabla al momento y los criterios de desempate para definir a los clasificados en esta posición a Dieciseisavos de Final.

México, Estados Unidos y Canadá cumplieron con las expectativas al clasificarse a la siguiente ronda del Mundial del cual son anfitriones, y en una nota previa te contamos qué equipos ya lograron avanzar y quiénes quedaron eliminados, además de contra quién puede jugar la Selección Mexicana.

¿Cómo se definen los mejores terceros del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia del torneo de la FIFA, las ocho mejores selecciones que hayan terminado en el tercer lugar de su grupo avanzarán a la siguiente ronda, es decir los Dieciseisavos de Final. Para definir a los clasificados en esta posición se hará una tabla de los que más puntos tengan y en caso de empate se aplicarán los siguientes criterios:

Diferencia de goles. Mayor número de goles marcados, es decir Goles a Favor. La puntuación más alta en conducta del equipo, en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas. Si continúa el empate, se clasificarán según el último ranking de la FIFA.

Tabla de los terceros del Mundial 2026: Al momento

A falta de los últimos dos partidos de este jueves 25 de junio, así va la tabla de los mejores terceros al momento, tomando en cuenta que algunas de las selecciones ya jugaron sus tres partidos y están a la espera de saber si clasificarán a los Dieciseisavos de Final:

Suecia | 4 puntos | DG: 0 | 2 partidos jugados (Clasificado). Ecuador | 4 puntos | Diferencia de Goles (DG) 0 | 3 partidos jugados (Clasificado). Bosnia y Herzegovina | 4 puntos | DG: -1 | 3 partidos jugados (Clasificado). Paraguay | 4 puntos | DG -2 | 3 partidos jugados. Croacia | 3 puntos | DG: -1 | 2 partidos jugados. Corea del Sur | 3 puntos | DG: -1 | 3 partidos jugados. Argelia | 3 puntos | DG -2 | 2 partidos jugados. Escocia | 3 puntos | DG: -3 | 3 partidos jugados. Cabo Verde | 2 puntos | DG: 0 | 2 partidos jugados. Bélgica | 2 puntos | DG: 0 | 2 partidos jugados. Congo | 1 punto | DG: -1 | 2 partidos jugados. Senegal | 0 puntos | DG: -3 | 2 partidos jugados.

Mientras que los siguientes países no son terceros pero aún no están eliminados por lo que todavía tienen posibilidades de clasificar a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026:

Nueva Zelanda | 1 punto | DG: -2.

Arabia Saudí | 1 punto | DG -4.

Irak | 0 puntos | DG -6.

Uzbekistán | 0 puntos | DG -7.

¿Cuáles son los 8 mejores terceros al momento?

Hasta los partidos de este jueves, hay tres selecciones que ya aseguraron su lugar en el tercer puesto, mientras que al momento estarían clasificando como 8 mejores terceros a los Dieciseisavos de Final los siguientes países:

Suecia (Grupo F).

Ecuador (Grupo E).

Bosnia y Herzegovina (Grupo B).

Paraguay (Grupo D).

Croacia (Grupo L).

Corea del Sur (Grupo A).

Argelia (Grupo J).

Escocia (Grupo C).

Sin embargo aún faltan por jugarse 14 partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 por lo que todavía queda por definirse los líderes de Grupo, segundos y terceros lugares.

PPP