¿En Qué Equipo Juega Mateo Chávez? El Hijo del 'Tilón' Cumple el Sueño de su Padre

El nacido en Nuevo León sanó la herida por el dolor más grande que su papá tuvo en su carrera, pues no pudo jugar un Mundial

Mateo ChávezEn entrevistas previas, había dicho que también quería escribir su propia historia. Foto: Reuters.

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El hijo del 'Tilón' Chávez, Mateo, hace historia con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Descubre cómo sanó la herida de su padre.

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