¿En Qué Equipo Juega Mateo Chávez? El Hijo del 'Tilón' Cumple el Sueño de su Padre

Mateo Chávez hizo historia la noche de este 24 de junio con la Selección Mexicana, marcó gol contra Chequia y cumplió el sueño de su padre, Paulo César, el "Tilón" Chávez, quien quedó fuera de la lista del Tricolor hace casi 30 años y no pudo jugar un Mundial.

Desde que fue seleccionado por Javier Aguirre para integrar la plantilla de los 26 para la actual edición internacional de la FIFA, el "Tilón" Chávez había llorado de la emoción porque su hijo asistiría al torneo.

"Yo quedé fuera de un Mundial y es el dolor más grande que tuve en mi carrera", dijo el "Tilón" a la cadena ESPN. El exmediocampista se quebró en llanto al hablar del orgullo que sentía.

Esta noche, esa herida quedó más que sanada.

Manuel Lapuente, el director técnico de México para el Mundial de Francia 1998, no contempló al papá de Mateo Chávez, cuando el jugador de Chivas estaba en buen momento. Sí lo llamó a la concentración, pero faltando unos días decidió que no estaría en la lista final de convocados.

El "Tiloncito" Chávez reivindicó el apellido y se convirtió en el anotador 47 de la Selección Nacional en la historia de las Copas del Mundo. Marcó el tanto que inició la goleada de 3-0 ante los checos en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 este miércoles.

En la zona mixta, luego del partido disputado en el mítico coloso de Santa Úrsula, el lateral izquierdo de 22 años dijo que será un gol que se llevará a la tumba. En entrevistas previas, había dicho que también quería escribir su propia historia, además de la reparación simbólica.

Y lo hizo, debutó y jugó los 90 minutos. Al 55' abrió el marcador, desató la emoción en el estadio, apuntó a la grada y festejó con todos sus compañeros, consciente de que convirtió en realidad el sueño que a su padre le fue negado y, seguramente, lo hizo sentir orgulloso por anotar.

¿En qué equipo juega Mateo Chávez?

Mateo Chávez juega en la liga Eredivisie de los Países Bajos con el AZ Alkmaar, club que lo fichó desde el verano de 2025.

Se formó como canterano del club Guadalajara y juega en la posición de defensa. Nació en San Pedro Garza García, Nuevo Léon, el 12 de mayo de 2004.

Es el segundo mexicano que milita en el club "De Kaaskoppen" (Los Cabezas de Queso), pues Héctor Moreno pasó por la misma escuadra en las temporadas de 2008 a 2011.

Apenas en abril pasado, el defensor mexicano se coronó con el AZ Alkmaar. Ganó la Copa de los Países Bajos (KNVB Cup) ante el NEC Nijmegen en la final disputada en Róterdam.

Fue vendido de Chivas al club neerlandés por unos 40 millones de pesos. Actualmente, su valor de mercado se ha duplicado y otros clubes podrían ficharlo por cerca de 90 millones de pesos (unos 4 millones de euros), según datos del portal Transfermarkt.

ASJ