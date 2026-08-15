Desaparecidos

Buscan a Ángel; Fue Privado Ilegalmente de la Libertad en Tlajomulco, Jalisco

La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta una investigación por la desaparición de Ángel Yahel Padilla, quien fue privado ilegalmente de la libertad en Tlajomulco

Busca a su hijo, fue privado ilegalmente de la libertadBusca a su hijo, fue privado ilegalmente de la libertad en Jalisco. Foto: N+

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Desaparecido en Tlajomulco: Ángel Padilla fue arrebatado de su hogar

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