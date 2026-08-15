Buscan a Ángel; Fue Privado Ilegalmente de la Libertad en Tlajomulco, Jalisco

Continúa la búsqueda de Ángel Yahel Padilla. El joven, de 20 años, fue privado de la libertad fuera de su casa, ubicada en el fraccionamiento Santa Fe, en Tlajomulco.

El martes 11 de agosto, varios sujetos armados que iban a bordo de un vehículo en color rojo lo arrebataron de los brazos de su madre, a plena luz del día. Desde ese momento, no tienen rastro de él.

Nadia, la madre del joven, narró el momento: “Al tratar de subirlo, pues yo lo agarro del abdomen para que no se lo llevaran, pero yo tenía a mi otro hijo en los otros brazos y uno de ellos apuntó a mi hijo y que, si no soltaba al otro, le iba a disparar al chiquito.”

Aunque la Fiscalía de Jalisco ya mantiene una carpeta de investigación abierta por este caso, aún no se ha podido dar con los causantes de este crimen.

La madre de Ángel confía en que las cámaras de videovigilancia del C5 hayan grabado sus rostros y las placas del vehículo en el que se lo llevaron.

Para la señora Nadia, la sustracción de su hijo se ha convertido en un verdadero calvario y en un laberinto que parece no tener fin.

La madre de Ángel Yahel, agregó: “Que regrese, lo estoy esperando y espero que esté bien. Toda la familia lo está buscando, lo estamos esperando. Su hermano pregunta mucho por él.”

Ningún amigo del joven ha querido rendir declaración o proporcionar algún dato que pueda guiarlos hasta su paradero.