Rescatan a Adulto Mayor en Condiciones de Hacinamiento en Saltillo; Hay 1 Detenida

Corporaciones de emergencia rescataron a una adulto mayor que se encontraba en condiciones de hacinamiento en Saltillo.

Rescatan a Adulto Mayor en Condiciones de Hacinamiento en Saltillo; Hay 1 DetenidaFoto: N+

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Impactante rescate en Saltillo: un adulto mayor en condiciones de hacinamiento fue salvado por bomberos y Cruz Roja. Una mujer detenida por violencia familiar. Conoce más sobre este caso.

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Rescate de adulto mayor en Saltillo: condiciones críticas