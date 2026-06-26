Rescatan a Adulto Mayor en Condiciones de Hacinamiento en Saltillo; Hay 1 Detenida

Un adulto mayor de 70 años fue rescatado por elementos de la UNIF, bomberos y Cruz Roja al ser localizado en condiciones de hacinamiento y en riesgo de caer desde el segundo piso de una casa en la colonia República en Saltillo.

Las autoridades ingresaron al inmueble tras detectar el peligro que representa un hueco en un a de las paredes. El hombre fue trasladado para recibir atención médica especializada.

Durante el operativo también fue detenida una mujer de 40 años por el presunto delito de violencia familiar, mientras que la comisaría y el DIF Municipal darán seguimiento al caso.

Localizan a mujer de 83 años deambulando sola en Piedras Negras

El pasado 11 de junio, elementos de Seguridad Pública resguardaron a una mujer de 83 años que fue localizada deambulando sola en la Macroplaza de Piedras Negras.

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Posteriormente, sus familiares acudieron al DIF Muncipal para identificarla y hacerse cargo de ella. Indicaron que la mujer había salido de su domicilio sin que se dieran cuenta y que no era la primera vez que ocurría una situación similar. La adulta mayor fue localizada en buen estado de salud y sin lesiones.