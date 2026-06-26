Microbús con Pasajeros A Bordo Protagoniza Accidente con un Auto en Carretera de Puebla

El choque entre la unidad de transporte público y el vehículo particular en la carretera Atlixco–Tochimilco dejó lesionados.

Accidente microbús y auto en la carretera Atlixco–TochimilcoFoto: Región Atlixco

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Choque en Atlixco–Tochimilco: un auto intentó rebasar en curva y casi provoca un desastre. La maniobra del microbús salvó a los pasajeros.

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