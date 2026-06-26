Microbús con Pasajeros A Bordo Protagoniza Accidente con un Auto en Carretera de Puebla

La mañana de este viernes 26 de junio ocurrió un accidente sobre la carretera Atlixco–Tochimilco, donde un vehículo particular y una unidad del transporte público estuvieron involucrados.

El conductor de un automóvil negro presuntamente intentó rebasar sin tomar las precauciones necesarias en la zona de la curva a unos metros del letrero de bienvenida a Tochimilco, por lo que estuvo a punto de provocar impacto de mayores consecuencias.

Accidente de transporte público y auto en la carretera Atlixco–Tochimilco

Testigos señalaron que la rápida maniobra del conductor del microbús fue clave para evitar una colisión más grave y proteger a los pasajeros quienes viajaban en la unidad.

Pese al percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad; sin embargo, generó afectaciones momentáneas a la circulación en la carretera Atlixco–Tochimilco.

Autoridades exhortan a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, evitar rebasar en zonas de riesgo y manejar con precaución.

Volcadura de camioneta en la autopista México-Puebla deja tres lesionados

Tres personas heridas fue el saldo de una volcadura en la lateral de la autopista México-Puebla a la altura de la incorporación a la carretera federal a Tlaxcala en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan de la capital poblana.

El conductor manejaba a exceso de velocidad cuando intentó tomar la curva y perdió el control de la camioneta tipo pick up, por lo que termino volcando.

Automovilistas ayudaron a salir a los pasajeros del vehículo mientras acudía una ambulancia a brindarles servicios médicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Una Camioneta Pick-Up Volcó sobre la Autopista México-Puebla

Personal de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja acudieron a atender la emergencia y auxiliar a los lesionados.

En tanto, los agentes de movilidad ayudaron a abanderar el percance y realizaron trabajos para agilizar la circulación; Cabe destacar que durante varios minutos se reportó tráfico lento.

Con ayuda de grúas colocaron la camioneta en cuatro llantas y la trasladaron a un corralón mientras peritos deslindan responsabilidades.

Este incidente recuerda a los conductores a moderar su velocidad, manejar con precaución y sobre todo, siempre hacer uso del cinturón de seguridad al estar a bordo de un vehículo.

Con información de N+

MCS