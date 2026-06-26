Explosión de Gas en una Casa de Puebla Cobra su Tercera Víctima; Muere Dueña de la Propiedad

Este viernes 26 de junio se confirmó el fallecimiento de Rosalba, de 46 años de edad, propietaria de la vivienda donde ocurrió una explosión en el Fraccionamiento Geovillas del Sur, en ciudad de Puebla; Suman tres muertos por este siniestro ocurrido el pasado 22 de junio.

La mujer permanecía hospitalizada debido a las graves quemaduras de tercer grado que sufrió tras el estallido por acumulación de gas LP, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Heridos Deja Explosión por Fuga de Gas LP en la Ciudad de Puebla

Suman tres muertos por la explosión de gas en Geovillas del Sur en Puebla

Cabe estacar que debido a esta explosión de gas, también perdieron la vida los hermanos Edmundo, de 33 años, y Francisco Isidro de 37, ambos trabajadores de la empresa Global Gas, quienes resultaron con lesiones críticas mientras realizaban el abastecimiento de un tanque estacionario en el domicilio.

Se sabe que Francisco Isidro conducía la pipa de gas y su hermano Edmundo manipulaba las mangueras de suministro, por lo que presentó quemaduras en el 90% de su cuerpo.

La explosión, presuntamente provocada por una acumulación de gas durante las maniobras de suministro, también dejó daños en cuatro viviendas y movilizó a bomberos, Protección Civil, paramédicos y corporaciones de seguridad.

Investigan explosión de gas en Geovillas del Sur en Puebla que dejo un saldo de tres muertos

Vecinos del Fraccionamiento Geovillas del Sur vivieron momentos de temor luego del fuerte estallido y la incertidumbre de si volvería a ocurrir otra explosión; Finalmente los elementos de emergencias confirmaron que concluyeron las labores de mitigación de riesgos.

En ese momento las tres víctimas fueron atendidas y trasladadas a un hospital, mientras que paramédicos atendían crisis nerviosas.

Por su parte, la empresa gasera aseguró que colabora con las investigaciones y que ha puesto a disposición de las autoridades toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Al lugar arribó la Fiscalía General del Estado, quien mantiene abierta la investigación para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades en esta tragedia que enluta a tres familias poblanas.

Con información de N+

MCS