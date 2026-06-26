Explosión de Gas en una Casa de Puebla Cobra su Tercera Víctima; Muere Dueña de la Propiedad

Confirman el fallecimiento de Rosalba, la dueña de la vivienda donde ocurrió una explosión por abastecimiento de gas en Geovillas del Sur de Puebla.

Tres muertos por explosión en Geovillas del Sur en Puebla.Foto: N+

Destacado

Confirmada la tercera víctima de la explosión en Puebla: Rosalba, dueña de la casa. La investigación sigue abierta para esclarecer la tragedia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+