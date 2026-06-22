Fuga de Gas LP Provoca Explosión en una Vivienda de Puebla Capital

La tarde de este lunes 22 de junio una fuerte explosión e incendio movilizó a las corporaciones de emergencia en la colonia Colonia Geovillas del Sur de la ciudad de Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Heridos Deja Explosión por Fuga de Gas LP en la Ciudad de Puebla

De manera preliminar, se confirma que cuatro personas resultaron lesionadas por el estallido que se derivó de una fuga del combustible, en el interior de una casa.

Cuatro heridos deja explosión en colonia Geovillas del Sur en Puebla

Personal de la Dirección de Protección Civil Municipal atendió la deflagración. Los afectados recibieron atención prehospitalaria.

Además, se reportaron daños en algunas viviendas y vehículos de la zona. El incidente ocurrió en la calle Bélgica, donde laboran elementos de Curz Roja y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

PRELIMINAR: El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, realiza labores en la colonia Villas del Sur, Puebla.



🔥En el sitio trabaja personal de Curz Roja, SUMA y @SSC_Pue.



⚠️ Evite la zona. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/kCJEEhaJUS — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 22, 2026

Sofocan incendio por explosión de gas LP en Puebla capital

En apoyo a los afectados también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC).

Trasciende que el accidente ocurrió por la recarga de un cilindro de gas mediante el suministro de una pipa, lo cual no está permitido.

Autoridades recomiendan revisar instalaciones de gas y reportar en caso de fuerte olor a combustible, para prevenir accidentes.

Con información de N+

JAPR