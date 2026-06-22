Fuga de Gas LP Provoca Explosión en una Vivienda de Puebla Capital
Cuatro personas resultaron heridas y se confirman daños en casas aledañas y algunos vehículos en la colonia Geovillas del Sur.
Foto: PC Estatal
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Explosión por fuga de gas LP en Puebla deja cuatro heridos y daños en viviendas y vehículos. Protección Civil ya en el lugar. Infórmate sobre esta noticia en desarrollo.
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PorRedacción N+
La tarde de este lunes 22 de junio una fuerteexplosión e incendio movilizó a las corporaciones de emergencia en la colonia Colonia Geovillas del Sur de la ciudad de Puebla.
De manera preliminar, se confirma que cuatropersonas resultaron lesionadas por el estallido que se derivó de una fuga del combustible, en el interior de una casa.
Cuatro heridos deja explosión en colonia Geovillas del Sur en Puebla
Personal de la Dirección de Protección Civil Municipal atendió la deflagración. Los afectados recibieron atenciónprehospitalaria.
Además, se reportaron daños en algunas viviendas y vehículos de la zona. El incidente ocurrió en la calle Bélgica, donde laboran elementos de CurzRoja y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).
PRELIMINAR: El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, realiza labores en la colonia Villas del Sur, Puebla.
🔥En el sitio trabaja personal de Curz Roja, SUMA y @SSC_Pue.