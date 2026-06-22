Fuga de Gas LP Provoca Explosión en una Vivienda de Puebla Capital

Cuatro personas resultaron heridas y se confirman daños en casas aledañas y algunos vehículos en la colonia Geovillas del Sur.

Bomberos sofocaron el incendio en Geovillas del Sur.Foto: PC Estatal

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Explosión por fuga de gas LP en Puebla deja cuatro heridos y daños en viviendas y vehículos. Protección Civil ya en el lugar. Infórmate sobre esta noticia en desarrollo.

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