Exigen Justicia en Puebla por Ciclista que Fue Asesinado a Balazos para Robar su Bicicleta

Decenas de ciclistas se concentraron en el zócalo de Puebla para exigir justicia para Cuitláhuac, el hombre de 63 años de edad que fue asesinado en calles de la colonia Loma Linda durante un asalto.

Amigos y familiares se reunieron en el corazón de la ciudad la tarde de este viernes 19 de junio de 2026 para pedir a las autoridades den con los responsables para que el crimen no quede impune.

Familiares exigen justicia por homicidio de Cuitláhuac en colonia Loma Linda de Puebla

Fue cerca de las 16:00 horas que un grupo de personas se reunieron en el Centro Histórico de Puebla para exigir justicia por el homicidio de Cuitláhuac, quien murió asesinado durante un asalto en la colonia Loma Linda.

Los manifestantes aseguran que ninguna persona está exenta de la inseguridad que se vive en la zona metropolitana de Puebla. incluso, en lugares que están supuestamente vigilados.

Tras concentrarse en la plancha del zócalo capitalino ciclistas, incluidos amigos y familiares, partieron rumbo a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para leer un posicionamiento.

Cuitláhuac fue asesinado a balazos por asaltantes en la colonia Loma Linda de Puebla

Vecinos escucharon al menos una detonación de arma de fuego alrededor de las 5:30 de la mañana, y posteriormente se reportó el hallazgo de la víctima inconsciente sobre la vía pública en la colonia Loma Linda.

Horas después del ataque armado se difundió en redes sociales la videograbación de una cámara de vigilancia que muestra que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Los asaltantes le dispararon para obligarlo a detenerse, y la víctima trató de impedir el robo de su bicicleta. Uno de los responsables le volvió a disparar y escapó con su cómplice con rumbo desconocido.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ