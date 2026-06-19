Exigen Justicia en Puebla por Ciclista que Fue Asesinado a Balazos para Robar su Bicicleta

Amigos y familiares se reunieron en el zócalo para pedir justicia para el hombre de 63 años que fue despojado de su bicicleta y privado de la vida.

Manifestación Zócalo Puebla Ciclista Cuitlahuac Asesinado Balazos Asalto Robo Colonia Loma LindaFoto: N+

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Ciclistas se movilizan en Puebla tras el asesinato de Cuitláhuac, víctima de un asalto. La comunidad exige respuestas y acciones inmediatas.

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