Explosión durante Abastecimiento de Gas en Puebla: Saldo y Posible Causa del Accidente

Una de las víctimas presenta quemaduras graves en el 90% de su cuerpo, luego del accidente en la Colonia Geovillas del Sur.

Dos trabajadores y dos habitantes resultaron heridos con quemaduras.Foto: SSC Puebla

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Impactante explosión en Puebla durante abastecimiento de gas LP: 4 personas con quemaduras graves. ¿Qué falló en la manguera de la pipa? Global Gas colabora con autoridades. Infórmate aquí.

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