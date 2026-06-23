Explosión durante Abastecimiento de Gas en Puebla: Saldo y Posible Causa del Accidente

Un total de cuatro personas resultaron heridas con quemaduras luego de la explosión durante el abastecimiento de gas LP en una vivienda de la Colonia Geovillas del Sur en Puebla.

De acuerdo con los útlimos reportes, dos de las víctimas son habitantes de la zona; un vecino y la propietaria de la casa donde se registró la explosión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Heridos Deja Explosión por Fuga de Gas LP en la Ciudad de Puebla

Los otros dos lesionados son operadores de la empresa Global Gas quienes realizaban el abastecimiento de gas LP en una vivienda de la calle Bélgica de Geovillas del Sur.

¿Qué causó la explosión en la colonia Geovillas del Sur?

Una deflagración provocada por una fuga de gas LP dejó cuatro personas lesionadas, así como daños en viviendas y vehículos. Una falla en la manguera de una pipa de gas licuado de petróleo (LP) provocó la fuerte explosión e incendio.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de la Dirección de #ProtecciónCivilMunicipal atendió una deflagración derivada de una fuga de gas LP.



El incidente dejó 4 personas lesionadas, quienes recibieron atención prehospitalaria. pic.twitter.com/wpExtm2OF9 — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 22, 2026

Las autoridades y la empresa ivestigan las causas precisas para deslindar responsabilidades. En el domicilio se realizó la remoción de escombros y la evaluación estructural de los inmuebles contiguos.

El siniestro generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, incluyendo a Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos. Se sabe que tres de las víctimas tienen quemaduras de tercer grado, una de ellas en el 90% del cuerpo.

Responde Global Gas tras explosión en la ciudad de Puebla

Al respecto se pronunció la empresa que suministraba el combustible; Global Gas expresó solidaridad a los cuatro lesionados, de los cuales dos son trabajadores que acudieron junto con la pipa de gas LP.

La empresa informó que activó sus protocolos de seguridad, colabora con las autoridades y dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Con información de N+

JAPR