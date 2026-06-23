Explosión durante Abastecimiento de Gas en Puebla: Saldo y Posible Causa del Accidente
Una de las víctimas presenta quemaduras graves en el 90% de su cuerpo, luego del accidente en la Colonia Geovillas del Sur.
Foto: SSC Puebla
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Impactante explosión en Puebla durante abastecimiento de gas LP: 4 personas con quemaduras graves. ¿Qué falló en la manguera de la pipa? Global Gas colabora con autoridades. Infórmate aquí.
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PorRedacción N+
Un total de cuatro personas resultaron heridasconquemaduras luego de la explosión durante el abastecimiento de gas LP en una vivienda de la ColoniaGeovillas del Sur en Puebla.
De acuerdo con los útlimos reportes, dos de las víctimas son habitantes de la zona; un vecino y la propietaria de la casa donde se registró la explosión.
Los otros dos lesionados son operadores de la empresa GlobalGas quienes realizaban el abastecimiento de gas LP en una vivienda de la calle Bélgica de Geovillas del Sur.
¿Qué causó la explosión en la colonia Geovillas del Sur?
Una deflagración provocada por una fuga de gas LP dejó cuatro personas lesionadas, así como daños en viviendas y vehículos. Una falla en la manguera de una pipa de gas licuado de petróleo (LP) provocó la fuerte explosión e incendio.
Las autoridades y la empresa ivestigan las causas precisas para deslindar responsabilidades. En el domicilio se realizó la remoción de escombros y la evaluación estructural de los inmuebles contiguos.
El siniestro generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, incluyendo a ProtecciónCivil, CruzRoja y Bomberos. Se sabe que tres de las víctimas tienen quemaduras de tercer grado, una de ellas en el 90% del cuerpo.
Responde Global Gas tras explosión en la ciudad de Puebla
Al respecto se pronunció la empresa que suministraba el combustible; GlobalGas expresó solidaridad a los cuatro lesionados, de los cuales dos son trabajadores que acudieron junto con la pipa de gas LP.
La empresa informó que activó sus protocolos de seguridad, colabora con las autoridades y dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.