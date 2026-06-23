Descartan Asalto en el Homicidio de Conductor en Calzada Zavaleta en Puebla

La Fiscalía General de Puebla (FGE) confirmó este lunes que el ataque al conductor de un automóvil de lujo en la Calzada Zavaleta ocurrido la noche del jueves 18 de junio, fue un ataque directo.

La fiscal general Idamis Pastor Betacourt, dio avances de la investigación y dijo que se descartó que se tratara de un asalto, por lo que ya se investiga el homicidio.

Señaló que a través de videos captados por cámaras de seguridad pudieron determinar la línea de investigación.

Adelantó que están individualizando cada una de las acciones y haciendo las indagatorias pertinentes para ubicar a los responsables, que huyeron a bordo de una motocicleta después del ataque a balazos.

Muere hombre por ataque armado sobre Calzada Zavaleta de Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba a bordo de un vehículo de lujo tipo sedán color blanco, sobre la Calzada Zavaleta a la altura de la calle 5 poniente de la colonia Santa Cruz Buenavista Norte en la ciudad de Puebla.

El occiso viajaba con sentido al Bulevar Forjadores de Puebla acompañado de una mujer, cuando fue alcanzado por dos motociclistas.

Identifican a víctima de ataque directo en Colonia Santa Cruz Buenavista Norte

Al menos uno de estos individuos, sacó un arma de fuego, y comenzó a dispararle en varias ocasiones, hasta herirlo de muerte. El hombre respondía en vida a nombre de Abraham R., quien era dueño de un centro nocturno de la capital.

Las investigaciones hasta el momento revelan que no hubo robo a la víctima ni a su acompañante, por lo que se investiga el ataque directo.

Con información de N+

JAPR