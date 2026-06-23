Descartan Asalto en el Homicidio de Conductor en Calzada Zavaleta en Puebla

La víctima era dueño de un centro nocturno, y su acompañante sobrevivió ilesa luego de los disparos en la colonia Santa Cruz Buenavista.

El cuerpo de la víctima quedó en el asiento del conductor del BMW.Foto: N+

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La Fiscalía de Puebla revela que el asesinato en Calzada Zavaleta fue planeado. La víctima, Abraham R., dueño de un centro nocturno, fue atacada por motociclistas. Sin robo, se investiga el motivo del ataque.

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