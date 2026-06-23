Detienen a Sujeto por Posesión de Diversas Dosis de Droga en Nealtican, Puebla

El pasado domingo 21 de junio se dio a conocer la detención de Eliseo “N” alias “Chino” en el municipio poblano de Nealtican, como presunto responsable de delitos contra la salud.

El arresto ocurrió sobre la Diagonal Emiliano Zapata en la demarcación antes mencionada, cuando policías municipales abordaron al sujeto por una presunta falta administrativa, descubriendo que estaba en posesión de diversas dosis de droga.

Detienen a Eliseo “N” alias “Chino” por posesión de droga en Nealtican, Puebla

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal y Policía Municipal de Nealtican realizaron recorridos de vigilancia preventiva en distintos puntos de la comunidad.

Durante uno de estos recorridos, efectuado sobre la calle Diagonal Emiliano Zapata, los elementos detectaron a un masculino cometiendo una falta administrativa en la vía pública.

Al realizar una inspección preventiva, localizaron entre sus pertenencias diversos envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como “cristal”.

Derivado de estos hechos, fue asegurado Eliseo "N", alias “Chino”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Puebla, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Van 20 integrantes de la banda narcomenudista “Los Abasolo” detenidos en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detectó que los sellos colocados en una vivienda ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista habían sido quebrantados, por lo que se llevó a cabo un operativo en donde se logró la detención de cuatro personas presuntamente integrantes de "Los Abasolo", por lo cual suman 20 detenidos miembros de este grupo criminal.

De acuerdo a las investigaciones, se logró establecer que la bada delictiva denominada "Los Abasolo" se dedicaban a la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital poblana mediante el uso de inmuebles habilitados como puntos discretos para el almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dos Mujeres y Tres Hombres Detenidos por Hechos Delictivos en Puebla

El grupo criminal operaba principalmente en la colonia Santa Cruz Buenavista; De acuerdo a las indagatorias, estos delincuentes utilizaban los domicilios tipo casa habitación para mantener actividad permanente y reducir riesgos de detección por parte de las autoridades.

Con información de Maribel Espinoza

GMAZ