Detienen a Sujeto por Posesión de Diversas Dosis de Droga en Nealtican, Puebla

Eliseo "N" alias "El Chino" tenía envoltorios con cristal al momento de su arresto sobre la Diagonal Emiliano Zapata de la cabecera municipal.

Detenido Eliseo N Chino Posesión Dosis Droga Cristal Diagonal Emiliano Zapata Nealtican PueblaFoto: Facebook H.Ayuntamiento de Nealtican 2024-2027

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Eliseo 'N', alias 'Chino', detenido en Nealtican, Puebla, con envoltorios de cristal. La FGR investiga su conexión con delitos contra la salud. Conoce más sobre este caso.

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