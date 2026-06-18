Encuentran 300 Dosis de Droga durante Cateo a Domicilio en Apizaco, Tlaxcala: Hay Tres Detenidos

Denunciaron de forma anónima que se comercializaban probables drogas en la vivenda de Apizaco y que personas armadas entraban y salían del lugar.

Los indicios y las personas detenidas fueron puestas a disposición.Foto: FGR

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Cateo en Apizaco revela 300 dosis de droga. Tres detenidos tras reporte de vecinos sobre actividad sospechosa. ¿Qué sigue en la investigación?

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