Encuentran 300 Dosis de Droga durante Cateo a Domicilio en Apizaco, Tlaxcala: Hay Tres Detenidos

En Tlaxcala, una denuncia anónima derivó en un operativo que reveló la presencia de 300 dosis de droga en un domicilio del municipio de Apizaco; durante la intervención se aseguraron a tres personas.

La Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que a través de la Policía Federal Ministerial, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se localizaron las sustancias prohibidas.

Arrestan a tres personas por delitos contra la salud en Apizaco, Tlaxcala

Habitantes del municipio de Apizaco en Tlaxcala reportaron que en el inmueble se comercializaban probables drogas. Además, aseguraron que personas armadas que posiblemente pertenecen a un grupo delictivo, entraban y salían de dicho lugar.

La FGR obtuvo la autorización para inspeccionar el domicilio, por parte del Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad, como parte de las técnicas de investigación por la probable comisión de delitos previstos en la Ley General de Salud.

Asegura FGR más de 300 dosis de droga durante el cateo a inmueble en Apizaco

En el operativo elementos Policía Federal Ministerial aseguraron un aproximado de 300 dosis de clorhidrato de metanfetamina, droga conocida como cristal y de cannabis sativa.

El cateo se ejecutó en coordinación con peritos especializados en diversas materias, con apoyo de un binomio canino.

Con información de N+

JAPR