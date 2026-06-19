Descubren Puntas Hechizas y Armas Punzocortantes entre Pertenencias de Reos del Cereso de Puebla

En horas recientes la Policía Estatal reportó el hallazgo de decenas de objetos punzocortantes y otros prohibidos, entre las pertenencias de los internos del Penal de San Miguel en Puebla.

Como parte de la estrategia de fortalecer el orden y la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo un operativo de revisión en dicho Cereso.

Seguridad Pública Estatal revisa interior del penal de San Miguel en Puebla

Durante la intervención intervención se logró asegurar 63 puntas hechizas, 33 armas punzocortantes, 17 teléfonos celulares y otros artículos prohibidos.

El hallazgo se derivó de la inspección en dormitorios, áreas comunes y diversos espacios, donde policías custodios localizaron objetos punzocortantes utilizados como armas.

La Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo una revisión en el penal de Puebla, como parte de la estrategia permanente para fortalecer el orden y la gobernabilidad.



Durante la intervención fueron asegurados diversos objetos prohibidos, entre ellos puntas hechizas, armas… pic.twitter.com/oa2zy3Ficq — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 19, 2026

Aseguran recipientes de droga y armas en el Cereso de Puebla

Además, encontraron 44 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, 17 dispositivos móviles, tres máquinas para tatuar, entre otros objetos.

El operativo del Cereso de San Miguel Puebla se realizó respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y conforme a los protocolos establecidos.

Con información de N+

JAPR