Descubren Puntas Hechizas y Armas Punzocortantes entre Pertenencias de Reos del Cereso de Puebla

Policías custodios encontraron recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, 17 teléfonos celulares, y tres máquinas para tatuar.

La revisión se realizó respetando derechos de los internos.Foto: SSP

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Policía Estatal asegura armas y recipientes de droga en el Cereso de Puebla. Un operativo que busca mantener el orden y la seguridad.

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