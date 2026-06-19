Inundaciones Dejan 30 Familias Afectadas en Chalchicomula de Sesma, Puebla

Las autoridades estatales y municipales implementaron un operativo de limpieza en la juntas auxiliares de La Gloria y San Francisco Cuautlancingo.

30 Familias Afectadas Inundaciones Chalchicomula de Sesma Ciudad Serdán PueblaFoto: X @PCGobPue

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Inundaciones en Chalchicomula de Sesma dejan 30 familias afectadas. Autoridades y vecinos trabajan juntos para limpiar las calles. Descubre más sobre esta emergencia.

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