Las inundaciones provocadas por la fuerte lluvia que cayó el pasado jueves 18 de junio de 2026 en el municipio poblano de Chalchicomula de Sesma dejó un total de 30 familias afectadas.

Tras las precipitaciones, se desbordó la barranca Santa Inés ubicada en la demarcación antes mencionada, sumando daños principalmente en las juntas auxiliares de La Gloria y San Francisco Cuautlancingo.

Se desborda barranca Santa Inés y provoca inundaciones en Chalchicomula de Sesma, Puebla

Las lluvias de este jueves provocaron el colapso de drenajes e inundación en calles del municipio de Chalchicomula de Sesma, ubicado en el oriente del estado de Puebla, en los límites con Veracruz.

Los estragos ocurrieron por la precipitación en la zona alta de la demarcación, lo que generó que la barranca Santa Inés se desbordara a la altura de una zona poblada del municipio.

El agua se metió en algunas casas y negocios por la altura del cauce del afluente de la barranca. Por lo anterior, elementos de Protección Civil estatal y municipal realizaron labores para retirar lodo de inmuebles.

🌧️ El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atiende el desbordamiento de una barranca en Chalchicomula de Sesma, con afectaciones en 30 familias de las juntas auxiliares de La Gloria y San Francisco Cuautlancingo.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/QAf2xTmVMb — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 19, 2026

Inundaciones dejan 30 familias afectadas en Chalchicomula de Sesma, Puebla

Personal del DIF municipal, encabezado por el edil Guadalupe Méndez, llevó a cabo un censo para apoyar a la población afectada, resultando con daños viviendas de 30 familias.

El gobierno municipal exhortó a los pobladores a colaborar en la faena para limpiar las calles y liberar el paso a peatones y autos. Las autoridades reportaron personas lesionadas o fallecidas por estas inundaciones.

Con información de N+

GMAZ