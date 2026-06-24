Mueren Trabajadores de Empresa Gasera tras Explosión en un Domicilio de Puebla

Francisco Isidro y Edmundo no lograron sobrevivir a las graves quemaduras que les provocó la explosión por fuga de gas LP.

El accidente causó severos daños y lesiones en cuatro personas.Foto: PC Estatal

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Tragedia en Puebla: dos hermanos mueren tras explosión de gas LP en Geovillas del Sur. Las autoridades investigan las causas mientras una mujer lucha por su vida. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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