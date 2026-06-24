Mueren Trabajadores de Empresa Gasera tras Explosión en un Domicilio de Puebla

La explosión de una pipa de gas cuando abastecía un tanque estacionario en Geovillas del Sur en Puebla capital ya cobró dos vidas.

Los dos trabajadores de la empresa Global Gas quienes resultaron gravemente heridos durante el siniestro del pasado 22 de junio fallecieron mientras recibían atención médica especializada.

Mueren hermanos gaseros que abastecían gas LP en Geovillas del Sur en Puebla

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Isidro, de 37 años, y Edmundo, de 33 años, quienes además eran hermanos y formaban parte de la tripulación de la pipa que abastecía combustible en una vivienda del fraccionamiento Geovillas del Sur.

Francisco Isidro conducía la unidad y su hermano Edmundo manipulaba las mangueras de suministro y presentó quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo.

Sobrevive con quemaduras mujer que habitaba la casa donde explotó el gas LP

En tanto, Rosalba, de 46 años, propietaria de la vivienda permanece hospitalizada en estado grave debido a quemaduras de tercer grado.

Las autoridades ministeriales continúan con los peritajes para determinar las causas de la explosión y deslindar responsabilidades.

Por su parte, la empresa aseguró que colabora con las investigaciones y que ha puesto a disposición de las autoridades toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR