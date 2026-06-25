Negocio se Incendia por Dejar Encendido un Insecticida en la Ciudad de Puebla

La madrugada de este jueves 25 de junio de 2026 se registró el incendio de un negocio en la colonia San Miguel de la ciudad de Puebla que movilizó a los cuerpos de emergencias.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal llegaron al lugar del siniestro para sofocar las llamas, mismas que se habrían originado por un espiral insecticida encendido.

Se Incendia Negocio en la colonia San Miguel de la Ciudad de Puebla

Fue durante las primeras horas de este jueves que se reportó un incendio al interior de un establecimiento ubicado en la colonia San Miguel de la capital poblana, mismo que alertó a vecinos de la zona.

De acuerdo con las autoridades, las llamas se originaron porque los encargados del lugar supuestamente dejaron un espiral insecticida encendido, por lo que personal de rescate tuvo que levantar la cortina para controlar el siniestro.

Cabe destacar que por este incidente ocurrido en la ciudad de Puebla no se reportaron personas lesionadas ni grandes daños materiales.

🔥 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un incendio en un comercio ubicado en la colonia San Miguel, Puebla.



🧯 El siniestro presuntamente se generó por dejar prendido un espiral insecticida. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/jJy5ZcwZWp — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 25, 2026

Cae rayo y provoca incendio en Penal de Apizaco, Tlaxcala

Un fuerte incendio provocado por la caída de un rayo al interior del Penal de Apizaco, Tlaxcala, el pasado 24 de junio, causó una intensa movilización de servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, una enorme columna de humo proveniente del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco alertó a habitantes de la comunidad de la Primera Sección de San Luis Apizaquito, por lo que de inmediato llamaron al 911.

Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos con la finalidad de controlar las llamas, las cuales alcanzaron varios metros de altura.

Con información de N+

GMAZ