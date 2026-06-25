Negocio se Incendia por Dejar Encendido un Insecticida en la Ciudad de Puebla

Autoridades acudieron al establecimiento ubicado en la colonia San Miguel para sofocar las llamas y mitigar riesgos para viviendas aledañas.

Incendio Negocio Espiral Insecticida Encendida Colonia San Miguel PueblaFoto: X @PCGobPue

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Un espiral insecticida encendido provoca incendio en un negocio de San Miguel, Puebla. Protección Civil actúa rápidamente para mitigar riesgos. Descubre cómo se desarrollaron los hechos.

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