Muere Mujer y Hombre Termina Grave tras Accidente A Bordo de su Motocicleta en Puebla

Motociclistas sufren fuerte derrape en el Boulevard Aeropuerto del municipio de Huejotzingo en Puebla, la mujer no logró sobrevivir.

Muere mujer a bordo de motocicleta en Puebla.Foto: Monitor Víal de la Metrópoli Poblana

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Impactante accidente en Huejotzingo: motocicleta derrapa en Boulevard Aeropuerto, dejando una mujer fallecida y un hombre herido de gravedad. Detalles del suceso.

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