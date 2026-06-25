Muere Mujer y Hombre Termina Grave tras Accidente A Bordo de su Motocicleta en Puebla

Una mujer muerta y un hombre gravemente herido fue el saldo de un accidente de motocicleta registrado en el municipio de Huejotzingo en el estado de Puebla.

El percance ocurrió sobre el Boulevard Aeropuerto, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta en la que viajaban las víctimas derrapó mientras circulaba por esta importante vialidad.

Muere mujer motociclista tras accidente en el Boulevard Aeropuerto en Huejotzingo

Luego del impacto, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia por lo que minutos después arribó una ambulancia; Lamentablemente los paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, mientras que el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Foto: Monitor Víal de la Metrópoli Poblana

Elementos de seguridad acordonaron la zona, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades competentes realizarán las investigaciones para deslindar responsabilidades y conocer de forma cera el origen de este accidente que enlutó a una familia.

Cinco peatones al día son hospitalizados por atropellamientos en Puebla

Los ingresos hospitalarios de peatones lesionados tras ser atropellados aumentaron 61.5% durante los primeros cinco meses de este 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Del 1 de enero al 31 de mayo, 762 personas recibieron atención médica por este tipo de accidentes, mientras que en el mismo periodo del año pasado se contabilizaron 472 casos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Arrolla a Mujer para No Pagar Daños por Accidente en Tehuacán, Puebla

Las cifras revelan que, en promedio, cinco peatones al día fueron hospitalizados tras ser embestidos por un vehículo. Del total de personas lesionadas, 397 fueron hombres, lo que representa el 52%de los casos, mientras que el resto corresponde a mujeres.

Ante este panorama, autoridades de salud y especialistas reiteran el llamado tanto a automovilistas como a peatones para respetar el reglamento de tránsito, utilizar los cruces señalizados y extremar precauciones, a fin de reducir el número de accidentes en la vía pública.

Con información de N+

MCS