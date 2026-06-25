Accidente Múltiple Deja Cierre en la Autopista México-Puebla ¿Qué Pasó?

El choque entre dos tráileres y una camioneta dejó severos daños materiales y al menos dos personas lesionadas en la autopista México-Puebla.

Cierre parcial por accidente en la autopista México-Puebla.Foto: Guardia Nacional de Carreteras

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Choque entre tráileres y camioneta provoca caos en la autopista México-Puebla. Conoce los detalles del cierre y las recomendaciones de tránsito.

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