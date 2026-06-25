Accidente Múltiple Deja Cierre en la Autopista México-Puebla ¿Qué Pasó?

La mañana de este jueves 25 de junio, dos accidentes provocaron tráfico lento en la autopista México-Puebla-Orizaba; Varias unidades pesadas se vieron involucradas dejando a al menos dos personas lesionadas.

El primer incidente ocurrió entre unidades pesadas y una camioneta en la Autopista México-Puebla a la altura del km 094+500, pasando la salida del Arco Norte.

De manera preliminar se sabe que un tráiler habría chocado contra otro tractocamión de doble remolque, provocando que el vehículo particular también resultara con daños en su carrocería.

Derivado a este percance, el paso con dirección a Puebla se vio afectado por lo que los conductores tuvieron que reducir su marcha mientras llegaba el cuerpo de emergencias.

Tráfico lento en la autopita México-Puebla por accidente de tráileres

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras quienes abanderaron la zona mientras que paramédicos atendían a al menos dos lesionados.

Por otro lado, el tráfico se comenzó a formar rápidamente en la Autopista México-Puebla con dirección a la capital poblana, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a prevenir tiempos de traslados ante este incidente.

La Guardia Nacional de Carreteras confirmó que continúa el cierre parcial de circulación debido a las diligencias que se llevan acabo; Además, se espera el arribo de grúas para retirar las unidades siniestradas.

Se sabe que el tráiler de doble remolque transportaba varias cajas de cartón, aunque se desconoce lo que contenían dentro, al respecto las autoridades descartaron que hubiera algún tipo de rapiña.

Cierre parcial en la autopista Puebla-Orizaba por volcadura de camioneta

De manera simultanea, cuerpos de emergencias laboran en la autopista Puebla-Orizaba derivado a un accidente, la Guardia Nacional de Carreteras realizó el cierre parcial cerca del km. 187+100.

El conductor de una camioneta habría perdido el control de la unidad y terminó volcado fuera del camino, por lo que se requirió el apoyo de paramédicos.

Se sabe que la unidad transportaba verduras, las cuales quedaron regadas en la carretera; Debido a esta volcadura, se recomienda reducir la velocidad si manejan sobre esta vialidad con dirección a Orizaba.

Con información de N+

MCS