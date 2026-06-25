Accidente en la México-Puebla Deja Un Muerto: ¿Qué Pasó en Valle de Chalco Hoy?

La mañana de hoy, 25 de junio de 2026, se registró un fatal accidente en la autopista México-Puebla, en el Estado de México, el cual dejó saldo de una persona muerta.

Los hechos ocurrieron a la altura del km 23+600 de dicha vialidad, perímetro del municipio mexiquense de Valle de Chalco.

Hasta ese punto se movilizaron de inmediato los servicios de emergencia, así como personal de la Guardia Nacional (GN).

¿Qué pasó en la México-Puebla?

De acuerdo con los informes preliminares, una persona murió arrollada en el carril central de la autopista, con dirección a Puebla.

Las autoridades en el sitio indicaron que posiblemente la víctima era un motociclista, ya que metros adelante se localizó un casco y una moto.

Sin embargo, el cuerpo quedó irreconocible, por lo que aún se desconoce su identidad.

La persona aparentemente fue impactada por una unidad de carga pesada.

Movilización de servicios de emergencia

Las unidades de emergencia y de la GN se trasladaron al sitio para el abanderamiento del accidente.

Así como elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para las investigaciones correspondientes.

Mientras que se realizaban las labores en la zona quedó cerrada la circulación en el carril dirección Puebla, pero posteriormente quedó restablecida y sin contratiempos.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoPuebla, km 24, dirección Puebla. El accidente en carriles centrales ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) June 25, 2026

SPB