Accidente en la México-Puebla Deja Un Muerto: ¿Qué Pasó en Valle de Chalco Hoy?

Servicios de emergencia se movilizaron al km 23+600 de la autopista México-Puebla por un fuerte accidente

Accidente en el Edomex, en la autopista México-Puebla. Foto: N+Accidente en el Edomex, en la autopista México-Puebla. Foto: N+

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Accidente mortal en la México-Puebla: servicios de emergencia y Guardia Nacional en acción tras fatal percance.

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¿Qué Pasó en la Autopista México-Puebla Hoy 25 de Junio 2026? Accidente Deja un Muerto en Valle de Chalco