Emergencia en CDMX Hoy: Localizan a Hombre Muerto en Magdalena Contreras

Servicios de emergencia se movilizaron este jueves a un domicilio de la colonia La Malinche, en Magdalena Contreras

Domicilio donde fue localizado un hombre sin vida en Magdalena Contreras, CDMX. Foto: Captura de pantallaDomicilio donde fue localizado un hombre sin vida en Magdalena Contreras, CDMX. Foto: Captura de pantalla

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Urgente en CDMX: Encuentran a un hombre muerto en Magdalena Contreras. Servicios de emergencia y peritos ya investigan. ¿Qué sucedió en La Malinche? Descúbrelo.

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