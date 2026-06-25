Emergencia en CDMX Hoy: Localizan a Hombre Muerto en Magdalena Contreras

La mañana de hoy, 25 de junio de 2026, se registró una movilización de los servicios de emergencia en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México (CDMX), ante el hallazgo de una persona sin vida.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Malinche, hasta donde se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

¿Qué pasó en Magdalena Contreras?

De acuerdo con la información preliminar, los servicios de emergencia recibieron el reporte de una persona sin vida al interior de un domicilio.

Lo anterior en las calles Lomas Quebradas y Capitán Juan José Vértiz, colonia La Malinche.

Los policías capitalinos se trasladaron hasta ese punto y certificaron la presencia de un hombre de entre 30 y 35 años sin vida.

Por ello solicitaron la presencia de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Muerte de un Hombre en la Magdalena Contreras, CDMX: Esto Pasó

Investigación

En conjunto, los policías, bomberos y peritos realizarán el rescate del cuerpo para su posterior traslado al Ministerio Público.

Así como el levantamiento de indicios en el inmueble para el inicio de las investigaciones correspondientes, para determinar las causas del fallecimiento del hombre.

SPB