Seguro de Desempleo CDMX 2026: ¿Cómo Saber Si Fui Aceptado para Recibir Apoyo de 3,566 Pesos?

Este martes 11 de agosto se realizó el registro del Seguro de Desempleo CDMX 2026, y si ya hiciste la solicitud y te preguntas cómo saber si fui aceptado en el programa, acá te explicamos los pasos que siguen para recibir el apoyo de 3,566 pesos mensuales.

Si aún no haces la inscripción debes darte prisa, pues la plataforma solo estará abierta este día, y en una nota previa ya te dijimos a qué hora cierra, además de los requisitos que debes cumplir para asegurar el apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años.

La ayuda de Desempleo CDMX es un programa a cargo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la capital del país y está dirigido para personas que fueron separadas de su trabajo, a quienes además del apoyo económico para cubrir los gastos de búsqueda de empleo formal, se les otorga cursos de capacitación y acciones de vinculación laboral como bolsas y ferias de empleo.

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¿Cómo confirmar si estoy registrado en el Seguro de Desempleo CDMX?

Una vez que hayas realizado tu registro en línea en esta página https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/, te llegará un correo electrónico con el cual podrás confirmar que tu solicitud de inscripción se realizó con éxito.

De igual forma, podrás consultar el estatus del Apoyo de Seguro de Desempleo CDMX 2026 y otros trámites en tu expediente de la Llave CDMX, siguiendo estos pasos:

Accede a la plataforma de Llave CDMX. Inicia sesión con tu cuenta. Da clic en el botón Trámites y Servicios. Pulsa el trámite de Seguro de desempleo. En estatus aparecerá "Registrado".

Recuerda que la solicitud puede tardar hasta 12 horas en aparecer, por lo que se recomienda tener paciencia. También es importante guardar el número de folio para cualquier duda o aclaración.

¿Cómo saber si fui aceptado en ayuda de Desempleo CDMX?

En próximas fechas, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo CDMX publicará los resultados con una lista de folios aprobados que recibirán la ayuda de desempleo en este enlace: www.segurodedesempleo.cdmx.gob.mx/.

Si en el listado encuentras tu folio, esto quiere decir que fuiste aceptado y deberás continuar con el procedimiento para comenzar a recibir los apoyos de 3,566 pesos mensuales a lo largo de tres meses.

Es importante señalar que hasta el momento no se tiene una fecha exacta para la publicación de resultados, sin embargo la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo suele anunciar la determinación un mes después del registro. Por ello, se recomienda a los solicitantes mantenerse pendiente de la información de esta dependencia.

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