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Seguro de Desempleo CDMX 2026: ¿Cómo Saber Si Fui Aceptado para Recibir Apoyo de 3,566 Pesos?

Si ya hiciste tu registro, consulta cómo confirmar tu solicitud para saber si recibirás la ayuda de Desempleo CDMX de 3,566 pesos mensuales

Checa Cómo Saber Si Fui Aceptado en Seguro de Desempleo CDMX 2026El Seguro de Desempleo CDMX 2026 ofrece 3,566 pesos mensuales. Foto: Trabajo CDMX
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