¿Quién Puede Aprovechar los Descuentos Infonavit en Agosto 2026? Uno a Uno, Checa los Requisitos

Una de las metas más importantes para muchas personas es poder comprar una casa, que ayude a construir su patrimonio y dé certeza al tema de vivienda a su familia; sin embargo, esta adquisición muchas veces viene acompañada de una deuda que llega a parecer interminable. Por ello, no pierdas la oportunidad de obtener los descuentos de Infonavit en agosto 2026. Aquí te damos a conocer quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los requisitos.

La busca de un lugar en el cual fincar un hogar viene de la mano de dudas y trámites largos, llenos de documentos difíciles de conseguir y limitantes en el proceso, sobre todo cuando hay un financiamiento de por medio.

Por ello, tener un respiro al final de tu pago, que sea otorgado por dinero extra que cayó en el mes o los ahorros de años, podría ser una de las mejores decisiones, pues abre la puerta para cumplir nuevos objetivos en tu vida. En N+ te explicamos cómo aprovechar este crédito de Infonavit.

¿Quién puede solicitar los Descuentos Infonavit en agosto 2026?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece una opción en la que puedes concluir el pago de tu crédito y te otorga un descuento de hasta el 50% sobre tu deuda restante. Este beneficio es conocido como "Descuento por liquidación anticipada".

La dependencia federal lo describe como una recompensa al pago oportuno de tu crédito. Consiste en que, si cumples con las condiciones establecidas, como el pago de la mayor parte de tu deuda, puedes contar con una rebaja en el monto de tu deuda.

Este descuento de Infonavit lo puedes solicitar si debes 25% o menos del total de tu crédito original hasta agosto 2026 o los cortes de saldo de meses posteriores. El Infonavit te da una rebaja de 50% sobre el saldo restante, siempre y cuando liquides ese monto en una sola exhibición.

Este programa aplica exclusivamente a créditos tradicionales, por lo que no todos los financiamientos califican; no obstante, es ideal para quienes quieren dar el último paso y cerrar su deuda aprovechando ingresos extra, como utilidades o aguinaldo.

Puedes seguir estos pasos para saber si eres elegible para el Descuento por Liquidación Anticipada:

Conoce si eres elegible y el monto a liquidar de tu crédito con este descuento en Mi Cuenta Infonavit, sección Mi Crédito, apartado Saldos y movimientos, en Opciones de pago. El Infonavit valida el día 1 de cada mes si el saldo de tu crédito es menor o igual al 25% del saldo original; entonces, calcula el monto a liquidar con el descuento, y si eres elegible, lo podrás ver publicado a partir del día 10 de cada mes. Toma en cuenta que este monto se calcula individualmente para cada persona de manera mensual, considerando las condiciones autorizadas, por lo que puede variar de un mes a otro. También puedes consultarlo en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano o llamando a Infonatel al 800 008 3900 desde cualquier parte del país. Paga el monto a liquidar con descuento en un solo pago. Tienes hasta el último día del mes y solo en días hábiles para realizarlo. Los pagos recibidos el día 1 de cada mes no serán considerados como parte del monto a liquidar ya que ese día se realiza la elegibilidad de créditos.

Puedes realizar tu pago en cualquiera de los bancos autorizados a nombre del Infonavit, usando tu número de crédito de 10 dígitos como referencia. Conoce los medios para realizar tu pago en Mi Cuenta Infonavit.

Es importante que, como respaldo, imprimas la página con el monto a liquidar y digitalices tu comprobante de pago.

¿Cuáles son los requisitos para el Descuento Infoavit en 2026?

Pendiente de pago menor o igual al 25% del saldo original de tu crédito.

Ser elegible para est

Debes pagar el monto exacto que se te muestra en Mi Cuenta Infonavit para recibir este beneficio.

Si pagas menos de lo que se te indica, no se podrá aplicar el descuento y la cantidad que hayas pagado se abonará al saldo del crédito, el cual podrás consultar en el siguiente mes, pero deberás volver a revisar si puedes acceder nuevamente a este beneficio.

Si pagas más del monto a liquidar que se te indica, pero menos que el saldo total de tu crédito, se te aplicará el descuento por el saldo que haya quedado pendiente de cubrir. No se te podrá regresar el excedente.

Si realizas el pago por el 100% de tu deuda, no se aplicará el descuento, pues ya no habría posibilidad de hacerlo efectivo.

Ten en cuenta que este beneficio no aplica para créditos originados con: