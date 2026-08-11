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¿Quién Puede Aprovechar los Descuentos Infonavit en Agosto 2026? Uno a Uno, Checa los Requisitos

Termina de pagar tu crédito con los descuentos Infonavit en agosto 2026; conoce aquí quiénes pueden disfrutar de estos beneficios y cuáles son los requisitos que solicitan.

Quiénes pueden solicitar los descuentos Infonavit en agosto 2026Los descuentos de Infonavit llegan hasta el 50% del saldo pendiente. Foto: Infonavit | Ilustrativa

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