Deslave de Talud Invade Carril de la Carretera Cuacnopalan-Oaxaca

En Puebla un eslave de talud provocó el cierre parcial de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca la mañana de este jueves 25 de junio
De acuerdo con el reporte de Guardia Nacional división carreteras (GN), el desgajamiento de tierra ocurrió a la altura del kilómetro 019+600. Para evitar accidentes, señalizaron la zona y se redujeron carriles.
Alternan paso vial sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca tras deslave
Se recomienda extremar precauciones y moderar la velocidad en la zona para evitar accidentes. No se reportan vehículos afectados ni personas lesionadas por el deslave.
Para agilizar la circulación, habilitan el paso por minutos sobre el único carril libre. Las lluvias de las últimas horas habrían provocado el reblandecimiento de tierra y rocas, que se deslizaron hacia la autopista.
Autoridades piden atender y respetar las indicaciones viales, mientras dan paso a las labores para el retiro del talud.
Con información de N+
JAPR