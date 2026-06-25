Deslave de Talud Invade Carril de la Carretera Cuacnopalan-Oaxaca

En Puebla un eslave de talud provocó el cierre parcial de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca la mañana de este jueves 25 de junio

De acuerdo con el reporte de Guardia Nacional división carreteras (GN), el desgajamiento de tierra ocurrió a la altura del kilómetro 019+600. Para evitar accidentes, señalizaron la zona y se redujeron carriles.

Alternan paso vial sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca tras deslave

Se recomienda extremar precauciones y moderar la velocidad en la zona para evitar accidentes. No se reportan vehículos afectados ni personas lesionadas por el deslave.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación tras deslave de talud, cerca del km. 019+600 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8UEmZKspKS — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 25, 2026

Para agilizar la circulación, habilitan el paso por minutos sobre el único carril libre. Las lluvias de las últimas horas habrían provocado el reblandecimiento de tierra y rocas, que se deslizaron hacia la autopista.

Autoridades piden atender y respetar las indicaciones viales, mientras dan paso a las labores para el retiro del talud.

Con información de N+

JAPR