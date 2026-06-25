Deslave de Talud Invade Carril de la Carretera Cuacnopalan-Oaxaca

Guardia Nacional reporta cierre parcial para evitar accidentes a la altura del kilómetro 19.

Rocas y tierra invadieron un carril de la autopista.Foto: GN

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Desgajamiento de tierra en Puebla afecta la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. La Guardia Nacional recomienda precaución. ¿Qué medidas se están tomando? Descúbrelo aquí.

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