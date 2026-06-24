¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Muere Mujer por Accidente en Carretera

Un fatal accidente ocurrió la la madrugada de hoy, 24 de junio de 2026, en la Autopista México-Puebla, con saldo de una mujer fallecida; aquí te informamos qué pasó en la carretera, a la altura de Valle de Chalco, Estado de México.

¿Qué pasó en la Autopista México-Puebla hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un auto particular volcó a la altura del kilómetro 23+740, de la Autopista México-Puebla, con dirección al estado de Puebla, cerca de Puente Rojo.

Según autoridades, el accidente habría ocurrido por presunto exceso de velocidad, por lo que la conductora perdió el control del auto y chocó contra el muro de contención, en la lateral de la Autopista México-Puebla.

Al lugar del siniestro, por el que murió la conductora del auto, una mujer adulta mayor, llegaron cuerpos de emergencia para realizar las maniobras correspondientes, así como elementos de la Policía Municipal de Valle de Chalco y de la Guardia Nacional (GN).

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Cierre vial por accidente en la México-Puebla

Las autoridades cerraron parcialmente la lateral de la Autopista México-Puebla, en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México, para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Solo había paso a los autos en uno de los carriles laterales, por lo que te recomendamos extremar precauciones.

RMT