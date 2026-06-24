¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Muere Mujer por Accidente en Carretera

Toma tus precauciones: Hay afectación vial en la Autopista México-Puebla por el fatal accidente de hoy

Fatal accidente en Autopista México-Puebla hoy, 24 de junio 2026Fatal accidente en Autopista México-Puebla hoy, 24 de junio 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente mortal en la Autopista México-Puebla: una mujer falleció tras volcar su auto. Conoce los detalles y toma precauciones si transitas por la zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+