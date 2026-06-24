¿Hay Bloqueo de Transportistas Hoy en CDMX? Así se Manifiestan por Paro Nacional

Entérate si hay bloqueos de transportistas hoy, en CDMX, día en que juega México vs Chequia, en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026

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Toma precauciones: transportistas se manifiestan en CDMX hoy. Descubre los puntos de bloqueo y las demandas que impulsan el paro nacional.

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