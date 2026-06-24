¿Hay Bloqueo de Transportistas Hoy en CDMX? Así se Manifiestan por Paro Nacional

Toma tus precauciones: La Ciudad de México (CDMX) tendrá varias movilizaciones este miércoles; aquí te decimos si hay bloqueos de transportistas hoy, 24 de junio de 2026, y cómo es la manifestación, en el marco de su paro nacional.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) suspendió los bloqueos hoy en carreteras del país, luego de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob); sin embargo, el gremio convocó a manifestarse en varios puntos de acceso a la CDMX, día del partido México vs Chequia en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026.

En N+, te mantendremos informado sobre el desarrollo de las manifestaciones de los transportistas en Ciudad de México hoy. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO, donde todos los días te alertamos por las marchas y bloqueos del día, así como de los cierres en carreteras del país.

Además, entérate de las últimas noticias sobre las manifestaciones y bloqueos de hoy, en el marco del partido México vs Chequia, en el LIVEBLOG de N+.

¿Por qué los transportistas entraron en paro nacional?

Con el actual paro nacional de transportistas, el gremio exige al Gobierno federal la solución a las siguientes demandas:

Implementación de soluciones y la obtención de resultados concretos que contribuyan a atender y resolver la problemática que enfrenta el sector del transporte nacional.

Seguridad en carreteras, para que la Guardia Nacional esté de forma permanente en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Cobros excesivos de los servicios de grúas, tanto federales, estatales y municipales.

Que se respeten las tarifas oficiales.

No al pago de permisos municipales, que les exigen para ingresar a las ciudades donde se abastecen de mercancías y canasta básica.

Tarifas oficiales de operación obligatorias, para que sean respetadas y así poder renovar sus unidades.

Facilidad en trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sobre placas, licencias y certificados.

Alto a las extorsiones en retenes federales y militares, puntos que piden sean vigilados por personal confiable y de acuerdo a su capacidad, sin afectar a los transportistas.

Dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT, para unidades de

carga y turismo de modelos atrasados que ya se encuentran registrados en su plataforma.

Modificación del Artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, el cual sanciona penalmente a los transportistas por el traslado de agua.

Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional, las Policías Estatales y Municipales.

¿Dónde hay bloqueos de transportistas hoy?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX alertó a los ciudadanos, en su agenda de movilizaciones de hoy, por concentraciones de transportistas, a partir de las 08:00 horas, en los siguientes puntos hacia la capital del país:

Autopista México-Querétaro

Transportistas arribaron la mañana de hoy a una de las casetas de la Autopista México-Querétaro, a la altura de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde cerraron el ingreso hacia la Ciudad de México.

Más tarde, ya no había bloqueo en ningún punto de la Autopista México-Querétaro.

Autopista México-Pachuca

Transportistas, con decenas de camiones, llegaron desde las 07:30 horas a la caseta San Cristóbal Ecatepec, con dirección a CDMX, en el kilómetro 21.

Como parte de su manifestación, los transportistas bloquearon parcialmente la caseta, dejando libre solo 2 carriles.

En el lugar del bloqueo, se encendieron los ánimos entre conductores y pasajeros de transporte público, con las autoridades que resguardan la zona de la manifestación, para pedir que los dejaran pasar.

Además, a la altura de la escultura de El Vigilante, en Ecatepec, se registró un bloqueo parcial en la Autopista México-Pachuca.

Luego de 4 horas de bloqueo, los transportistas liberaron la caseta en Ecatepec, con dirección a Indios Verdes.

Calzada Ignacio Zaragoza

Alrededor de las 09:30 horas, decenas de transportistas se concentraron en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de las estaciones del Metro CDMX Acatitla y Santa Martha, de la Línea A, en la alcaldía Iztapalapa.

Después de las 11:00 horas, los transportistas recibieron una notificación, por parte de sus dirigentes, de que llegaron a un acuerdo con las autoridades del Gobierno federal.

Tlalnepantla

El Gobierno de Tlalnepantla, Estado de México, alertó que un grupo de transportistas cerró ambos sentidos de la Avenida Jesús Reyes Heroles, a la altura de la Unidad Habitacional San Buenaventura, por lo que pidió a los conductores circular por vías alternas para evitar el tráfico en la zona del bloqueo.

Las cámaras de N+ FORO captaron en video el caos vial por el bloqueo en la Jesús Reyes Heroles y las largas filas de autos varados por el cierre de la avenida, en el límite de los municipios Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Alrededor de las 11:00 horas, los transportistas liberaron dos carriles de la Avenida Jesús Reyes Heroles.

Como alternativa vial, puedes circular por la Vía Gustavo Baz y la Avenida San Rafael, aunque también presentan carga vehicular por el bloqueo total en la Avenida Jesús Reyes Heroles.

Autopista México-Cuernavaca

También, se tenía prevista la llegada de transportistas a la caseta de Tlalpan, en la Autopista México-Cuernavaca, sin que hubiera reportes sobre alguna manifestación en la zona..

RMT