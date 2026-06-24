Bloqueos en Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Transportistas ante Paro Nacional?

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 24 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros debido a la protesta de transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) y también por accidentes, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, manifestaciones, accidentes o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las autopistas del país.

¿Dónde hay protesta de transportistas?

Desde esta mañana, se informó sobre protestas de transportistas en varios puntos carreteros, en entidades como Jalisco, Puebla, Nuevo León, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Estado de México y también Ciudad de México.

Los manifestantes llegaron con sus unidades y se apostaron en carriles laterales, en algunos casos con afectaciones parciales a la circulación y en otras con bloqueos totales, en espera de información de la dirigencia de la AMOTAC.

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Los manifestantes acudieron también a puntos de acceso a la zona metropolitana, como la autopista México-Pachuca.

En CDMX, en la Calzada Ignacio Zaragoza, entre la estación del Metro Acatitla y Santa Martha, Iztapalapa.

En el Estado de México, en la autopista México-Pachuca, dirección CDMX, a la altura de San Cristóbal, Ecatepec.

En el Estado de México, en la avenida Jesús Reyes Heroles, a la altura de la unidad habitacional San Buenaventura.

En San Luis Potosí, en la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí-Matehuala, a la altura del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

En Escobedo, Nuevo León, en la lateral de la carretera a Laredo.

En Acapulco, Guerrero, en el Bulevar Vicente Guerrero.

En Veracruz, en el Bulevar Xalapa -Banderilla.

En Chiapas, en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo.

En la caseta a Atlixco.

En Jalisco, cierre parcial en la carretera Chapala

Luego de un par de horas, en varias zonas de levantaron los bloqueos, con en la avenida Jesús Reyes Heroles en Edomex.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son otras vialidades con cierres por accidentes este miércoles:

04:50 horas: En Puebla, cierre de circulación en el km 076+900 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, por accidente vial.

06:11 horas: En la Ciudad de México, cierre de circulación por accidente cerca del km 032+100 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección CDMX.

06:23 horas: En CDMX, cierre de circulación en ambos sentidos por caída de árbol, cerca del km. 023+500 de la carretera México (Ent. Constituyentes) Toluca-Lerma, con dirección CDMX.

06:45 horas: En el Estado de México, cierre parcial de circulación por accidente en el km. 023+800 de la autopista México-Puebla, dirección CDMX.

07:34 horas: En Guerrero, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 032+900 de la carretera Zihuatanejo-La Mira.

08:12 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 187+500 de la carretera Puebla-Orizaba.

SPB