Bloqueos en Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Transportistas ante Paro Nacional?

Aquí te informamos sobre las afectaciones en la red carretera del país

Manifestantes en la caseta de Ecatepec, en la México-Pachuca | Itzel Cruz AlanisManifestantes en la caseta de Ecatepec, en la México-Pachuca. Foto: N+

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¡Atención conductores! Hoy 24 de junio, varias autopistas de México están cerradas por manifestaciones y accidentes. Consulta rutas alternas y evita retrasos.

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