Bloqueos en Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Transportistas ante Paro Nacional?

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 24 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).
Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros debido a la protesta de transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) y también por accidentes, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.
Y es que diariamente, manifestaciones, accidentes o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las autopistas del país.
Desde esta mañana, se informó sobre protestas de transportistas en varios puntos carreteros, en entidades como Jalisco, Puebla, Nuevo León, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Estado de México y también Ciudad de México.
Los manifestantes llegaron con sus unidades y se apostaron en carriles laterales, en algunos casos con afectaciones parciales a la circulación y en otras con bloqueos totales, en espera de información de la dirigencia de la AMOTAC.
Los manifestantes acudieron también a puntos de acceso a la zona metropolitana, como la autopista México-Pachuca.
En CDMX, en la Calzada Ignacio Zaragoza, entre la estación del Metro Acatitla y Santa Martha, Iztapalapa.
En el Estado de México, en la autopista México-Pachuca, dirección CDMX, a la altura de San Cristóbal, Ecatepec.
En el Estado de México, en la avenida Jesús Reyes Heroles, a la altura de la unidad habitacional San Buenaventura.
En San Luis Potosí, en la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí-Matehuala, a la altura del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
En Escobedo, Nuevo León, en la lateral de la carretera a Laredo.
En Acapulco, Guerrero, en el Bulevar Vicente Guerrero.