Transportistas de AMOTAC se Manifiestan en Querétaro; Exigen Mayor Seguridad y Regulación

Integrantes de AMOTAC realizaron una manifestación pacífica en Querétaro para exigir soluciones a problemáticas que afectan al transporte de carga, como la inseguridad en carreteras, los costos de operación y la regulación de grúas.

Integrantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C. (AMOTAC) en Querétaro realizaron una manifestación pacífica para expresar sus inconformidades ante el Gobierno Federal por diversas problemáticas que, aseguran, impactan directamente al sector transportista.

¿Cuáles son las principales demandas de los transportistas?

Entre las peticiones planteadas destacan la regulación del servicio de grúas, el fortalecimiento de la seguridad en carreteras, así como la revisión de los incrementos en los costos de los combustibles y las tarifas de las casetas de peaje.

El delegado de Transporte de Carga de AMOTAC en Querétaro, Miguel Ángel Hernández, señaló que, pese a las movilizaciones, no se contempla la realización de bloqueos ni paros carreteros en la entidad.

Explicó que las manifestaciones continuarán de manera pacífica mientras los dirigentes nacionales de la organización mantienen mesas de diálogo con autoridades federales para buscar acuerdos que permitan atender las demandas del gremio.

El representante transportista indicó que los problemas relacionados con la seguridad carretera, los costos de operación y la regulación de los servicios de grúas son algunos de los temas que más afectan la actividad diaria del sector.

Finalmente, reiteró la disposición de los transportistas al diálogo y expresó su confianza en que las autoridades federales atiendan los planteamientos realizados para mejorar las condiciones en las que opera el transporte de carga en el país.