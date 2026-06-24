Transportistas de AMOTAC se Manifiestan en Querétaro; Exigen Mayor Seguridad y Regulación

Integrantes de AMOTAC en Querétaro realizaron una manifestación pacífica para exigir mayor seguridad en carreteras y regulación del servicio de grúas.

Transportistas de AMOTAC se Manifiestan en QuerétaroFoto: N+

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AMOTAC en Querétaro exige seguridad en carreteras y regulación de grúas. Sin bloqueos, buscan diálogo con autoridades. ¿Qué impacto tiene en el transporte de carga?

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