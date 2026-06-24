¿Seguirán Bloqueos de Transportistas y Paro Nacional? Esto Acordaron Gobierno y la AMOTAC

Mientras decenas de camiones se apostaban desde temprano en autopistas de al menos nueve estados del país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, se sentaban con dirigentes de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transporte Automotriz de Carga (AMOTAC) para definir el rumbo del día.

La jornada terminó con firma en la mesa, no con bloqueos en la carretera.

¿Qué quedó firmado y qué pidió AMOTAC?

Como resultado del encuentro, se suscribió una minuta de trabajo y "una ruta de atención para el seguimiento institucional de los temas expuestos por los representantes del sector transportista", de acuerdo con un comunicado.

Las demandas de la organización giraron en torno a dos ejes: seguridad en las carreteras del país y diversos trámites y procedimientos que, según AMOTAC, afectan a sus agremiados. Las autoridades federales reiteraron su disposición a mantener abiertos los canales de comunicación dentro del marco de sus atribuciones.

Rafael Ortíz Pacheco, en representación de AMOTAC, informó que "con este acuerdo desisten de las movilizaciones y bloqueos en las carreteras".

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¿Dónde amanecieron los camiones esta mañana?

Antes de que llegara el acuerdo, los transportistas ya se habían desplegado en múltiples puntos del país, apostados en carriles laterales con afectaciones parciales a la circulación, a la espera de instrucciones de su dirigencia:

CDMX: Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Santa Martha, Iztapalapa.

Estado de México: Autopista México-Pachuca, a la altura de San Cristóbal, Ecatepec.

Nuevo León: Lateral de la carretera a Laredo, en Escobedo.

Jalisco: Carretera Chapala, a la altura del aeropuerto.

Chiapas: Carreteras Tuxtla-Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal.

También se registró presencia de manifestantes en Aguascalientes, Acapulco, Veracruz y Puebla, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.