¿Seguirán Bloqueos de Transportistas y Paro Nacional? Esto Acordaron Gobierno y la AMOTAC

Los camiones ya estaban en las carreteras cuando llegó la respuesta desde la mesa de negociación. ¿Habrá paro o no?

¿Seguirán Bloqueos de Transportistas y Paro Nacional? Esto Acordaron Gobierno y la AMOTACEl secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participó en la reunión. Foto: Segob

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