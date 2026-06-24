Feria Nacional del Empleo en Matamoros Ofertará Más de Mil 340 Vacantes

Este jueves 25 de junio se realizará la Feria Nacional del Empleo en Matamoros, donde empresas de distintos sectores ofrecerán más de 1,340 vacantes.

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Este 25 de junio, la Feria Nacional del Empleo ofrece más de 1,340 vacantes. Lleva tu CV y prepárate para entrevistas en el gimnasio de la UAT.

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