Feria Nacional del Empleo en Matamoros Ofertará Más de Mil 340 Vacantes

Este jueves 25 de junio se llevará a cabo la Feria Nacional del Empleo en Matamoros, un evento que reunirá a empresas de distintos sectores productivos con el objetivo de ofrecer oportunidades laborales a personas que buscan incorporarse al mercado de trabajo.

La actividad se desarrollará en el gimnasio de la UAT, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde se pondrán a disposición de los asistentes más de mil 340 vacantes en diferentes áreas y perfiles laborales.

Los buscadores de empleo tendrán la oportunidad de conocer directamente las ofertas de las empresas participantes, entregar solicitudes, presentar entrevistas iniciales y formar parte de procesos de reclutamiento en un mismo lugar.

Interesados en Obtener Empleo Deben Acudir con su CV y Documentación Lista

Las autoridades organizadoras recomendaron a los interesados acudir con su currículum vitae actualizado y documentación básica, a fin de agilizar los trámites de postulación y aumentar sus posibilidades de acceder a alguna de las vacantes disponibles.

La Feria Nacional del Empleo forma parte de las estrategias para vincular a empresas con personas en busca de una oportunidad laboral, facilitando el contacto directo entre empleadores y candidatos.