Pedrito el Pato Futbolero de Tampico que Conquista Visitantes con la Camiseta de México

En esta temporada de la justa deportiva, una historia llena de ternura y emoción se suma a la pasión del futbol: Pedrito, el pato futbolero que ha conquistado corazones, porta con orgullo la camiseta de la selección mexicana mientras acompaña esta celebración desde el vivero didáctico de Tampico.

Así como la historia de Merlin, el pato que logró conquistar el corazón de miles de personas a nivel internacional, en el sur de Tamaulipas existe un pequeño personaje que se ha convertido en símbolo de alegría y ternura: Pedrito futbolero, un pato que vive su propia aventura rodeado de naturaleza.

Con su característica playera de la selección, Pedrito se ha ganado el reconocimiento de quienes acuden al vivero didáctico de Tampico, donde desde hace tres años forma parte de este espacio que se ha convertido en su hogar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pedrito Futbolero, el Pato que Conquista Visitantes en Vivero de Tampico

"Pues aproximadamente hace tres años, lo trajo una familia en adopción y, pues, este, aquí se integró muy bien con sus demás compañeritos porque tenemos más patitos". Greisy Rubi, trabajadora del vivero didáctico de Tampico

Pedrito le Gusta Jugar con los Visitantes del Vivero

Pedrito se ha convertido en un compañero de aventuras para quienes lo visitan, protagonizar divertidos momentos con sus travesuras, como desatar agujetas, jugar a las escondidas o posar para las fotografías que se convierten en recuerdos especiales.

Las familias pueden conocer a Pedrito futbolero de lunes a domingo, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y disfrutar de un recorrido entre la naturaleza mientras comparten un momento especial con este singular pato.