Pedrito el Pato Futbolero de Tampico que Conquista Visitantes con la Camiseta de México

Con su playera de la Selección Mexicana, Pedrito recibe a visitantes, posa para fotografías y protagoniza divertidas travesuras en el vivero de Tampico.

Pedrito el Pato Futbolero de Tampico que Conquista Visitantes con la Camiseta de MéxicoFoto: N+

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Conoce a Pedrito, el pato futbolero de Tampico que roba corazones con su camiseta de la Selección Mexicana. Visítalo en el vivero y vive una experiencia única.

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