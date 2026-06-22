Paramédicos Ayudan a Dar a Luz a un Bebé en Vivienda de Altamira Durante el Día del Padre

Paramédicos de Rescate Voluntarios Altamira asistieron el nacimiento de un bebé en una vivienda de la colonia Colinas de Altamira

Paramédicos Ayudan a Dar a Luz a un Bebé en Vivienda de Altamira Durante el Día del PadreFoto: Rescate Voluntarios Altamira

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En Altamira, un parto inesperado en casa fue asistido por Rescate Voluntarios. Gracias a su rápida acción, el bebé nació sano.

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