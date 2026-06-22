Paramédicos Ayudan a Dar a Luz a un Bebé en Vivienda de Altamira Durante el Día del Padre

Una jornada especial por el Día del Padre se convirtió en una experiencia inolvidable para integrantes de Rescate Voluntarios Altamira, luego de que atendieran con éxito el nacimiento de un bebé en un domicilio de la colonia Colinas de Altamira.

De acuerdo con la corporación, la unidad R-01 acudió a un reporte recibido vía telefónica en el que se informaba sobre una mujer que se encontraba en labor de parto. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que el nacimiento era inminente, por lo que brindaron atención prehospitalaria de emergencia.

Madre y Recién Nacido Fueron Valorados por Paramédicos

El personal especializado asistió un parto fortuito de 37 semanas de gestación, logrando el nacimiento seguro del bebé dentro de la vivienda.

Tras el alumbramiento, tanto la madre como el recién nacido fueron valorados por los paramédicos, quienes determinaron que ambos se encontraban estables.

Foto: Rescate Voluntarios Altamira

Posteriormente, se esperó el arribo de una ambulancia para realizar el traslado al Hospital Torre Cantú, donde recibirían la atención médica y el seguimiento correspondiente.

A través de sus redes sociales, Rescate Voluntarios Altamira felicitó a la familia por la llegada del nuevo integrante y destacó la labor de sus elementos, quienes actuaron de manera oportuna para garantizar el bienestar de la madre y del bebé.