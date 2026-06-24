Manifestaciones Hoy en Veracruz: Transportistas de AMOTAC Realizan Cierres Parciales

En el kilometro 13.5 al norte de la ciudad de Veracruz, se registra la presencia de transportistas integrantes de la AMOTAC, quienes estacionaron sus unidades en un carril de la vía de comunicación.

Movilización de transportistas genera tráfico lento en Xalapa y VeracruzFoto: N+

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Hoy en Veracruz transportistas de AMOTAC bloquean parcialmente la autopista Veracruz-Cardel. Hay Tráfico lento y largas filas. Conoce más sobre esta manifestación.

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