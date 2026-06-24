Manifestaciones Hoy en Veracruz: Transportistas de AMOTAC Realizan Cierres Parciales

Desde las primeras horas de este miércoles 24 de junio en la autopista Veracruz - Cardel a la altura del kilómetro Trece y Medio, se reporta la movilización por parte de transportistas integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., que habían anunciado desde hace ya varios días que se iba a realizar este 24 de junio.

En este tramo carretero de la autopista se registra la presencia de decenas de transportistas quienes han estacionado sus unidades sobre el carril de baja velocidad en ambos sentidos de la vía de comunicación, así que quienes deben circular por la entrada o salida del municipio porteño, se encuentran con tráfico lento en la zona, en donde se generan largas filas de vehículos.

Desde la zona de los fraccionamientos Geovillas Los Pinos, y Campanario, se empiezan a formar largas filas y tráfico lento, y en el sentido contrario de quienes vienen llegando a Veracruz prácticamente desde la zona de Colinas de Santa Fe empieza a registrar que el tránsito vehicular empieza a ser pesado, debido a que está la presencia de transportistas de AMOTAC quienes han estacionado sus unidades, camiones de volteo, sus tráileres, camionetas obstruyendo uno de los carriles de la carretera Veracruz-Xalapa, debido a esta situación a tomar las debidas precauciones en la zona norponiente de la ciudad porteña.

Cierre parcial en Xalapa por manifestación de transportistas

En Xalapa, la mañana de miércoles 24 de junio se registra una lluvia intensa la cual complica la circulación vehicular en conjunto con una manifestación de transportistas de la AMOTAC, quienes mantienen un cierre parcial en uno de los accesos y salidas de la ciudad capital.

Este semi bloqueo se reporta a la altura de la colonia veintiuno de marzo, donde esta mañana los transportistas de la región han decidido salir a manifestarse, como se había anunciado en días anteriores por parte de los transportistas de AMOTAC.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Manifestación de Transportistas Genera Tráfico Lento en Xalapa, Veracruz

En la capital veracruzana, sí se registra esta manifestación, en la colonia veintiuno de marzo se registra una fuerte carga vehicular, donde prácticamente está libre un solo carril de circulación para salir, y otro más para entrar a la capital del estado.

En el sector de la zona sur de la ciudad capital es decir la salida a la ciudad de México, se registra tráfico bastante pesado por lo que se recomienda tomar en cuenta esta situación a quienes deban circular por este sector de la ciudad capital, por ellos se recomienda buscar rutas alternas a los conductores.