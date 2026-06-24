Transportistas Cierran Autopista México-Puebla: Lista de Carreteras Cerradas por Manifestación

La mañana de este miércoles 24 de junio fue cerrada la autopista México-Puebla a la altura de La Maria en ambos sentidos.
Además, Guardia Nacional división carreteras (GN) confirmó el cierre total de la circulación por presencia de personas en el kilómetro 137+000 de la carretera Puebla-Cordoba.
Ambos bloqueos, impiden el paso en ambos accesos de la capital poblana. Los cierres se han llevado a cabo tal y como lo anunció la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) mediante un comunicado y rueda de prensa.
Lista de carreteras cerradas por manifestación de transportistas en Puebla
Hasta el momento se ha confirmado cierre parcial o total en vialidades como:
Caseta de Autopista Vía Atlixcáyotl
Carretera Federal México-Veracruz a la altura de Yauhquemecan
Autopista México-Puebla a la altura de La María
Autopista Puebla-Córdoba
Carretera Federal Puebla Huejotzingo
Autopista Cuacnopalan-Oaxaca
En Tlaxcala Guardia Nacional reporta cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km. 109+000 de la carretera Los Reyes-Zacatepec.
¿Hasta qué hora dejarán libre las carreteras de Puebla?
En algunos puntos los manifestantes están permitiendo el paso por lapsos de 10 a 15 minutos, o bien, han dejado libre solo un carril para la circulación.
Se recomienda extremar precauciones y revisar rutas disponibles antes de moverse por las principales vialidades que conectan con la capital poblana.
Se desconoce a qué hora se liberan las vialidades que han sido cerradas desde las primeras horas de este miércoles 24 de junio.
¿Por qué cerraron carreteras y autopistas hoy 24 de junio?
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen diálogo con dirigentes de la AMOTAC.
Informan que se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus planteamientos. La organización reiteró que únicamente realizará movilizaciones, sin bloqueos carreteros, sin embargo, se reportan diversos cierres parciales y totales en distintos puntos del país.
Los transportistas habían anunciado la manifestación en exigencia de mayor seguridad y freno a presuntos actos de extorsión de autoridades.
Con información de N+
JAPR