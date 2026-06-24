Transportistas Cierran Autopista México-Puebla: Lista de Carreteras Cerradas por Manifestación

La mañana de este miércoles 24 de junio fue cerrada la autopista México-Puebla a la altura de La Maria en ambos sentidos.

Además, Guardia Nacional división carreteras (GN) confirmó el cierre total de la circulación por presencia de personas en el kilómetro 137+000 de la carretera Puebla-Cordoba.

#EviteLaZona en #Puebla se registra cierre total de la circulación en ambos sentidos por presencia de personas, aproximadamente en el km. 137+000 de la carretera Puebla-Cordoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/uRjgqbuqnf — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 24, 2026

Ambos bloqueos, impiden el paso en ambos accesos de la capital poblana. Los cierres se han llevado a cabo tal y como lo anunció la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) mediante un comunicado y rueda de prensa.

Lista de carreteras cerradas por manifestación de transportistas en Puebla

Hasta el momento se ha confirmado cierre parcial o total en vialidades como:

Caseta de Autopista Vía Atlixcáyotl

Carretera Federal México-Veracruz a la altura de Yauhquemecan

Autopista México-Puebla a la altura de La María

Autopista Puebla-Córdoba

Carretera Federal Puebla Huejotzingo

Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

En Tlaxcala Guardia Nacional reporta cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km. 109+000 de la carretera Los Reyes-Zacatepec.

#EviteLaZona en #Puebla se registra cierre total de la circulación en ambos sentidos por presencia de personas, aproximadamente en el km. 137+000 de la carretera Puebla-Cordoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/uRjgqbuqnf — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 24, 2026

¿Hasta qué hora dejarán libre las carreteras de Puebla?

En algunos puntos los manifestantes están permitiendo el paso por lapsos de 10 a 15 minutos, o bien, han dejado libre solo un carril para la circulación.

Se recomienda extremar precauciones y revisar rutas disponibles antes de moverse por las principales vialidades que conectan con la capital poblana.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️

Se informa a las personas usuarias que se registra presencia de manifestantes en diversos puntos de las autopistas administradas por CAPUFE.



➡️ Sin cierre a la circulación:

🔘Autopista Tehuacán - Oaxaca Plaza de Cobro Tehuacán, en ambos sentidos.… — CAPUFE (@CAPUFE) June 24, 2026

Se desconoce a qué hora se liberan las vialidades que han sido cerradas desde las primeras horas de este miércoles 24 de junio.

¿Por qué cerraron carreteras y autopistas hoy 24 de junio?

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen diálogo con dirigentes de la AMOTAC.

Informan que se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus planteamientos. La organización reiteró que únicamente realizará movilizaciones, sin bloqueos carreteros, sin embargo, se reportan diversos cierres parciales y totales en distintos puntos del país.

Esta mañana servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuaron el diálogo con dirigentes de la AMOTAC. Como resultado, se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus planteamientos. La… pic.twitter.com/v0kciqQWpV — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Los transportistas habían anunciado la manifestación en exigencia de mayor seguridad y freno a presuntos actos de extorsión de autoridades.

Con información de N+

JAPR