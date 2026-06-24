Transportistas Cierran Autopista México-Puebla: Lista de Carreteras Cerradas por Manifestación

Se reporta caos vial en distintos puntos de la entidad poblana por la presencia de tractocamiones bloqueando el paso.

Se paraliza el tránsito en vialidades que conectan con la capital.Foto: Amauri Jiménez

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¡Atención conductores! La autopista México-Puebla está bloqueada por manifestaciones. Consulta la lista de carreteras cerradas y planifica tu ruta.

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