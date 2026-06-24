Bloqueo de Transportistas en la Autopista Puebla-Atlixco Paraliza Tráfico Hoy 24 de Junio

Transportistas afiliados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) se manifiestan en la caseta a Atlixco la mañana de este miércoles 24 de junio.

Tal como lo anunciaron en horas recientes, comenzaron a bloquear el paso a la circulación en carreteras que conectan con la ciudad de Puebla, así como autopistas aledañas.

Los transportistas permiten paso de transportistas en lapsos de 10 minutos. Se reporta caos vial en la zona.

Cierran carretera federal México-Veracruz hoy 24 de junio

Desde las primeras horas del día inició la movilización nacional de transportistas con presencia en varios estados.

Los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la carretera federal México-Veracruz, a la altura del paradero de Yauhquemehcan, Tlaxcala. Se recomienda tomar precauciones y rutas alternas.

Bloqueo en carretera federal a Huejotzingo en Puebla

La manifestación de transportistas de la AMOTAC se desplegó también en la carretera federal a Huejotzingo, a la altura de Cuanalá del municipio de Juan C. Bonilla. Reportan que se permite paso a un carril de casa sentido, se registra tráfico en el punto.

Foto: N+

Los bloqueos se llevaron a cabo horas después de el Gobierno Federal había anunciado la supuesta suspensión de las manifestaciones.

Con información de N+

JAPR