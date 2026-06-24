Bloqueo de Transportistas en la Autopista Puebla-Atlixco Paraliza Tráfico Hoy 24 de Junio

No hay paso en la caseta de cobro de la autopista Vía Atlixcáyotl por presencia de manifestantes.

Se paraliza el tránsito en la Vía Atlixcáyotl.Foto: Munguía

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Hoy 24 de junio, la autopista Puebla-Atlixco está bloqueada por transportistas de AMOTAC. Sin paso en la caseta de Atlixco, el tráfico está detenido. Infórmate sobre esta protesta.

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