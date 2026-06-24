¿Qué Dijo Sheinbaum sobre Acuerdo con Transportistas por Paro Nacional y Bloqueos?

La presidenta habló sobre los bloqueos de transportistas tras reunión con Segob; esto dijo acerca de los acuerdos

Transportistas y agricultores realizan paro en ChihuahuaTransportistas y agricultores realizan paro en Chihuahua | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+