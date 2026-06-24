¿Qué Dijo Sheinbaum sobre Acuerdo con Transportistas por Paro Nacional y Bloqueos?

Durante la conferencia matutina de hoy, 24 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de los bloqueos anunciados por transportistas.

En ese sentido, explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado respecto al tema.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Transportistas Desisten: Suspenden Bloqueos en Principales Carreteras del País

¿Qué detalló la Segob?

La noche del martes, la Segob informó que sostuvo una reunión con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., organización que había convocado a bloqueos y movilizaciones en carreteras de las 32 entidades del país.

Como resultado del encuentro, los representantes del gremio acordaron no llevar a cabo las acciones de protesta que tenían programadas desde las primeras horas de este miércoles.

La dependencia federal señaló que durante las conversaciones se reiteró la importancia de garantizar el libre tránsito de personas y mercancías, además de mantener abiertos los canales de comunicación para atender las demandas del sector.

Las autoridades federales indicaron que existe una ruta de trabajo para dar seguimiento a las peticiones planteadas por los transportistas y aseguraron que varias de ellas ya están siendo atendidas.

Asimismo, se informó que durante la actual administración se han realizado más de 300 reuniones con representantes del transporte de carga, turismo y pasaje, con el objetivo de revisar acuerdos y dar continuidad a distintos temas relacionados con la actividad del sector.

FBPT