Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 14 de Agosto: Actualización de Filas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy viernes 14 de Agosto

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+