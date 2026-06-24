Marchas HOY 24 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 24 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 12 concentraciones, 1 rodada ciclista y 19 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Coyoacán

12:00 Horas.

Queremos Trabajo Digno marchará de:

Estación General Anaya, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada de Tlalpan y 20 de Agosto, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Coyoacán

15:00 Horas.

La Organización Perro MX marchará de:

Estación Universidad, Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Antonio Delfín Madrigal, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Coyoacán

16:00 Horas.

El Colectivo “Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda” marchará de:

Estación Textitlán del Tren Ligero en Calzada de Tlalpan y Cerrada de Textitlán, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede CDMX.

Concentraciones

Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. se concentrará en:

08:00 Horas.

Caseta Autopista México-Querétaro

Caseta Autopista México – Pachuca

Caseta Autopista México – Cuernavaca

Caseta Autopista México - Puebla

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ