Sheinbaum Revela Nuevo Plan para Atender Robos e Inseguridad en Carreteras: ¿De Qué Trata?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló hoy, 23 de junio de 2026, que pronto habrá un plan para combatir la inseguridad y los robos en las carreteras del país; aquí te informamos en qué consiste.

En contexto: Grupos de transportistas han protestado varias veces contra la inseguridad que viven en las carreteras del país y con bloqueos, han pedido al Gobierno de México que atienda sus demandas, ante los robos de los que son víctimas en las vialidades.

¿En qué consiste el plan contra la inseguridad en carreteras?

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que ya tiene listo un plan contra la inseguridad y los robos, en las carreteras de México.

La mandataria apuntó que hay mucha coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por dependencias que, al menos una vez al mes, revisan los robos en las carreteras.

Señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SIC) mantienen estrecha coordinación, para hacer frente a la inseguridad en las carreteras.

Sheinbaum Pardo mencionó que habrá un centro, como el C5, para las carreteras, que será presentado próximamente.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

RMT