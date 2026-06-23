Sheinbaum Revela Nuevo Plan para Atender Robos e Inseguridad en Carreteras: ¿De Qué Trata?

La presidenta Claudia Sheinbaum adelanta cómo será el plan de seguridad para combatir los robos en las carreteras del país

Operativo por bloqueo de transportistas en la Autopista México-CuernavacaOperativo por bloqueo de transportistas en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta Sheinbaum presenta un plan para enfrentar robos en carreteras. Coordinación con el Gabinete de Seguridad y un nuevo centro de control. Infórmate aquí.

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