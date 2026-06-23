¿Quién Convocó al Mega Bloqueo de Transportistas Mañana? Asociación Llama a Paro Nacional

Una organización nacional de transportistas anunció que este miércoles 24 de junio bloqueará las principales autopistas del país.

La Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC) convocó a sus integrantes en los 32 estados a salir a las carreteras a partir de las 7:00 horas, en protesta por lo que describe como extorsiones, cobros excesivos de grúas y un historial de peticiones sin respuesta de las autoridades.

En el Valle de México, la delegación de Estado de México y Ciudad de México tiene programada su movilización para las 8:00 horas con presencia en al menos diez corredores.

Estas son las autopistas que podrían cerrar mañana en el Valle de México

La delegación estatal de AMOTAC en Edomex y CDMX identificó los siguientes puntos de movilización para el 24 de junio:

Autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.

Carretera Chalco-México y Autopista México-Pirámides.

Autopista Arco Norte y López Portillo.

Vía Morelos.

Puntos no especificados dentro de la Ciudad de México.

La convocatoria nacional abarca las principales carreteras de los 32 estados, aunque los comunicados de AMOTAC no precisan las rutas estatales fuera del Valle de México.

¿Qué es AMOTAC y de dónde viene?

AMOTAC nació en septiembre de 2003 en Mérida, Yucatán. La fundaron pequeños transportistas y llamados "hombres camión" —propietarios de una sola unidad— que buscaban representación independiente frente a lo que consideraban el abandono de las cámaras y organizaciones tradicionales del sector. Desde entonces, la asociación ha protagonizado movilizaciones en defensa de los transportistas independientes.

Para este paro, el Consejo Directivo dirigió un comunicado a la presidenta Claudia Sheinbaum en el que sostiene que "el pequeño transportista llamado hombre camión sigue olvidado por nuestro gobierno".

¿Qué le piden al gobierno y por qué dicen que ya no aguantan más?

Entre las demandas que AMOTAC dice no haber podido resolver con las autoridades están los cobros de servicios de grúas federales, estatales y municipales —que según el comunicado de la delegación Edomex-CDMX pueden ir de 80,000 hasta 250,000 pesos para liberar un vehículo de carga—, el pago de permisos para circular en municipios, los atrasos en trámites de placas y licencias ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y lo que la organización identifica como extorsión en retenes federales y militares.

"La falta de resultados nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención", señaló el Consejo Directivo en el comunicado, en el que reconoce las afectaciones que el paro puede generar a la ciudadanía, pero argumenta que son consecuencia de lo que llama un abandono sistemático del sector.

Si las autoridades no ofrecen una solución en el arranque de la movilización, AMOTAC advierte que sus integrantes iniciarán una marcha lenta con sus unidades hacia el Zócalo de la Ciudad de México.