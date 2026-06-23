¿Quién Convocó al Mega Bloqueo de Transportistas Mañana? Asociación Llama a Paro Nacional

Miles de camiones saldrán a las autopistas mañana. Esto es lo que exigen y qué rutas podrían verse afectadas

¿Quién Convocó al Mega Bloqueo de Transportistas Mañana? Asociación Llama a Paro NacionalFoto: Cuartoscuro / Archivo

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