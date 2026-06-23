Carreteras Bloqueadas en México Hoy: Lista de Autopista con Cierres este 23 de Junio 2026
¿Viajas hoy? Considera que hay varias carreteras con cierres por accidentes y obras; te decimos cuáles para que lo tomes en cuenta en tu tiempo de traslado
Autopistas con tránsito. Foto: N+
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PorRedacción N+
Desde muy temprano hay afectaciones viales en diferentes carreteras, para que lo consideres en tus tiempos de traslado, en N+ te compartimos la lista de autopistas con cierres hoy, 23 de junio de 2026.
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras los cierres en las vialidades se deben a accidentes, manifestantes y obras de mantenimiento, en caso de que uses la México-Querétaro toma en cuenta que en N+ te compartimos las actualizaciones del tránsito en ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 23 de Mayo de 2026?.
Lista de autopistas cerradas hoy
13:43 horas: en la Autopista Isla-Acayucan, km 183, dirección Acayucan hay reducción de carriles por atención de incidente.
13:08 horas: en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 17, dirección Cosoleacaque, hay cierre parcial.
11:11 horas: debido a un accidente hay cierre parcial a la circulación en la Autopista Agua Dulce-Cárdenas, km 63, dirección Cárdenas.
7:36 horas: hay cierre parcial a la circulación en el km 68 de la autopista México-Puebla, dirección CDMX.
6:33 horas: Capufe reporta reducción de carriles por un incidente en el km 61 de la México-Cuernavaca, rumbo a Cuernavaca.
6:24 horas: está cerrada la circulación en la Autopista Gómez Palacio-Corralitos, a la altura del km 102, en la zona volcó un tracto camión.
6:16 horas: se retiraron los manifestantes de la Autopista Tehuacán-Oaxaca, por lo que ya hay paso en ambos sentidos.
3:55 horas: debido a que en ambos sentidos de la Autopista Tehuacán-Oaxaca hay manifestantes no hay paso a la circulación.