Carreteras Bloqueadas en México Hoy: Lista de Autopista con Cierres este 23 de Junio 2026

¿Viajas hoy? Considera que hay varias carreteras con cierres por accidentes y obras; te decimos cuáles para que lo tomes en cuenta en tu tiempo de traslado

Campesinos y Transportistas Anuncian Bloqueos en Carreteras de Guanajuato el Próximo 6 de Abril. Foto: N+Autopistas con tránsito. Foto: N+

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