¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 23 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 23 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 23 de junio de 2026, las autoridades reportaron estos problemas o incidentes viales en esta importante autopista:

09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

09:00 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

Mientras que el lunes 22 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 16:16 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 12:48 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 9:29 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM