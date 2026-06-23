¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 23 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Accidente vial en la autopista México-QuerétaroAccidente vial en la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Tráfico en la México-Querétaro: Infórmate con N+ para conocer el estado de las vías y llegar a tiempo a tu destino.

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