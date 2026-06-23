¿Quién Es Lumumba VEA, la Estatua Viviente del Congo que Llegó a Guadalajara?

Mboladinga no pudo ver el primer partido del Mundial 2026 de su país ante Portugal porque permanecía en cuarentena obligatoria por el brote de ébola en la nación africana

Michel Kuka MboladingaEl hincha no pudo viajar para el primer partido debido a que estuvo en la cuarentena obligatoria por el brote de ébola en su país. Foto: Instagram | lumumbaveaofficiel.

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Descubre a Lumumba VEA, la estatua viviente del Congo que llegó a Guadalajara para rendir homenaje a Patrice Lumumba. ¿Qué simboliza su presencia en el partido contra Colombia?

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