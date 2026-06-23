¿Quién Es Lumumba VEA, la Estatua Viviente del Congo que Llegó a Guadalajara?

Michel Kuka Mboladinga, "Lumumba VEA", llegó a Guadalajara para animar como una "estatua viviente" a la selección de la República Democrática del Congo en el partido contra Colombia, pero ¿qué hay detrás de su simbólica expresión ligada a un líder anticolonialista? En N+ te contamos sobre el aficionado que se volvió una celebridad.

El congoleño arribó a México este lunes 22 de junio a la capital de Jalisco y aseguró que está listo para rendir un homenaje silencioso desde las gradas y recordar a Patrice Lumumba, aquel líder histórico de su país que fue derrocado y asesinado cruelmente por sus ideales contra el racismo y la represión del imperio belga.

Lubumba VEA contó que, en el aeropuerto de la perla tapatía, se encontró con un hincha colombiano que no dejaba de hablarle sobre el partido, a quien saludó con una sonrisa. Mientras tanto, la prensa congoleña destacó que la delegación de Los Leopardos finalmente quedó completa con el aterrizaje de su fan más icónico.

Mboladinga no pudo ver el primer partido del Congo, disputado la semana pasada en Houston, Texas, que terminó con un empate 1-1 ante Portugal, debido a que permanecía en cuarentena obligatoria por el brote de ébola. Antes de viajar, tuvo que cumplir las medidas preventivas impuestas por las autoridades sanitarias de los países anfitriones del Mundial.

El congoleño se viralizó a principios de año, pues fue captado inmóvil durante los juegos de la RDC durante la 35ª edición de la Copa de África en Marruecos, donde se convertía en la estatua viviente de Patrice Lumumba, héroe de la independencia del Congo.

Se le vio de pie, con la mirada fija en el infinito, el brazo derecho levantado, y el otro pegado al cuerpo. Llamó la atención por su pose solemne, luciendo uno de sus trajes de colores llamativos: chaqueta azul, corbata y pantalón rojo. Alrededor, los otros aficionados gritaban y cantaban.

Durante la Copa Africana, la Federación Argelina de Futbol ofreció disculpas a Mboladinga después de que el delantero Mohamed Amoura se burlara de él tras la eliminación de la República Democrática del Congo.

¿En quién se inspira?

La silueta que Michel Kuka Mboladinga mantiene durante los partidos se inspira en una estatua monocromo de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo durante unos meses en 1960, instalada en su mausoleo en Kinshasa.

Según los historiadores, fue un discurso contundente contra el racismo de los colonos belgas lo que hizo entrar a Patrice Lumumba en la leyenda, el 30 de junio de 1960, día de la proclamación de la independencia del antiguo Congo belga.

Solo 75 días después, fue derrocado, y unos meses más tarde asesinado, el 17 de enero de 1961, a manos de mercenarios belgas y separatistas de la región de Alto Katanga en complicidad con la CIA.

Foto: Reuters.

Su cuerpo, disuelto en ácido, nunca llegó a ser encontrado. Este caso sigue suponiendo una de las páginas más oscuras de las relaciones entre Bélgica y su antigua colonia.

De los restos del primer ministro solo quedó un diente de oro que Gerard Soete, el comisario de policía belga que dio la orden al pelotón de fusilamiento y desaparecer cualquier rastro del cuerpo, guardó como "trofeo de caza" y que fue devuelto a la hija del líder, Juliana Amato Lumumba, en 2022.

Para sus compatriotas, la encarnación de Patrice Lumumba hecha por Michel Kuka Mboladinga es un "orgullo", dijo Houssen Ilunga, aficionado congoleño de 24 años, a la AFP en enero pasado.

"(Mboladinga es) nuestro hermano", apuntó Laetitia Malula, aficionada de 30 años del país centroafricano.

Jered Bitobo, aficionado de 35 años, dijo que conoce "muy bien" a Michel Kuka Mboladinga, quien habría comenzado a ejercer el rol de estatua hace varios años para el AS Vita Club, un club congoleño.

"Es un mensaje fuerte, a nivel internacional como local. La mano abierta es un signo de paz y necesitamos paz en nuestro país", señaló a principios de año.

Hasta ahora no se sabe el origen exacto de la inspiración de Mboladinga, pero algunos destacan el parecido físico con Patrice Lumumba y eventuales vínculos familiares entre el antiguo primer ministro y el aficionado.

Bitobo dijo que una vez le preguntó por qué no se dedicaba a ver los partidos y él le respondió: "Yo rezo al Señor, para que pueda acompañar a nuestro equipo, para que podamos ganar".

Cuando la República Democrática del Congo ya había asegurado su clasificación al Mundial, se reportó que la selección registraría a Mboladinga como integrante de la delegación para que pudiera entrar a Estados Unidos. Mientras tanto, este martes aparecerá en el estadio sede Guadalajara.

ASJ