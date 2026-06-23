Jaime Jáquez Jr. Llega a los Bucks en Paquete de Miami a Cambio de Giannis Antetokounmpo

El traspaso del griego, considerado el gran movimiento del mercado de la NBA para este verano, lo llevará a las filas del Heat, que a cambio cedió a varios jugadores, entre ellos el mexicoamericano

Jaime Jáquez Jr.Foto: Reuters.

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Giannis Antetokounmpo deja a los Bucks para unirse a los Heat. Jaime Jáquez Jr. entre los jugadores intercambiados. ¿Cómo cambiará el juego?

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