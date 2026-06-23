Mujer Es Condenada por Acosar a un Integrante de la Banda de K-Pop BTS

El tribunal surcoreano impuso a la acusada una pena de un año de prisión suspendida, por lo que no pisará la cárcel si no delinque ni incumple las condiciones

Grupo de K-Pop BTS durante un concierto en SeúlFoto: Vía Reuters

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Condenada por acosar a Jungkook de BTS: una mujer brasileña tocó su timbre 133 veces en un día. ¿Cómo terminó este caso en Corea del Sur?

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