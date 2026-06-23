Mujer Es Condenada por Acosar a un Integrante de la Banda de K-Pop BTS

Por acosar al integrante de la banda de K-pop BTS, Jungkok, una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida, luego de intentar entrar a su domicilio y tocar su timbre más de 130 veces, según informó el diario local The Korea Times.

"La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida", lee la sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictada el 8 de mayo, al condenar a la mujer por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada.

En diciembre pasado la ciudadana brasileña llegó a visitar la casa del cantante 22 veces, e intentó ingresar a su propiedad aprovechando una entrega a domicilio.

Además, en un solo día tocó el timbre de la residencia del artista hasta 133 veces y dejó repetidamente cartas y objetos en los alrededores de la casa.

Arresto

A pesar de ser arrestada por sus acciones, según la sentencia, la acusada no cesó en sus intentos por ver a Jungkok y siguió con visitas recurrentes en enero, lo que obligó a las autoridades surcoreanas a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse al cantante o a su domicilio a menos de 100 metros.

Prisión suspendida

El tribunal surcoreano tras los hechos impuso una pena de un año de prisión suspendida, por lo que la acusada no pisará la cárcel si no delinque ni incumple las condiciones en el periodo de prueba establecido de dos años.

De acuerdo con el tribunal, la mujer actuó por obsesión romántica sin intención de dañar al artista, y subrayó que en ningún momento entró en la vivienda.

Expulsión definitiva de Corea del Sur

Además, la Corte valoró los tres meses que la acusada pasó ya detenida, y descartó el riesgo de reincidencia, ante su inminente expulsión definitiva de Corea del Sur, que se efectuará cuando la sentencia sea firme.

Otros casos

Este caso se suma a otros registrados por fanáticas del grupo de K-pop.

El último ocurrió en junio del 2025, cuando una mujer china fue arrestada luego de intentar entrar en la casa del artista.

Con información de EFE

LECQ